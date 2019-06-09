Шаронов: «Рубин» будет играть в комбинационный футбол и в три форварда

Источник: РИА "Новости"

В четверг было объявлено, что Шаронов занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Рубина», после того как Курбан Бердыев покинул клуб.

«Мне нравится комбинационный футбол. Но есть нюансы, всегда надо отталкиваться от игроков, которые есть, от их сильных качеств, но это не значит, что я кардинально поменяю свое видение футбола. Основная схема — 4−3−3», — сказал Шаронов, видеоинтервью с которым опубликовано на официальном сайте «Рубина».

Также Шаронов рассказал о своем тренерском штабе.