Шаронов: «Рубин» будет играть в комбинационный футбол и в три форварда
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов рассказал, какой видит игру своей команды.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов рассказал, какой видит игру своей команды.
В четверг было объявлено, что Шаронов занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Рубина», после того как Курбан Бердыев покинул клуб.
«Мне нравится комбинационный футбол. Но есть нюансы, всегда надо отталкиваться от игроков, которые есть, от их сильных качеств, но это не значит, что я кардинально поменяю свое видение футбола. Основная схема — 4−3−3», — сказал Шаронов, видеоинтервью с которым опубликовано на официальном сайте «Рубина».
Также Шаронов рассказал о своем тренерском штабе.
«Пока Сергей Козко, (Олег) Кузьмин и Хави (Хавьер Нойя Сальсес). И у меня еще есть одна кандидатура, я ее обговариваю. Еще один, надеюсь, будет помощник у меня», — сказал Шаронов.