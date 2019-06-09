Компромисса не будет: Дзагоев покинет ЦСКА ради Мексики

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28-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может летом сменить клуб и чемпионат и оказаться в крайне неожиданном для российского футбола месте.

Игроком сборной России, у которого завершается срок действия контракта с московским ЦСКА, за который он выступает на протяжении всей своей профессиональной карьеры, заинтересовался мексиканский «Тигрес».

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Причем по данным El Universal, стороны уже вступили в переговоры и очень близки к заключению соглашения!

Алан имеет право вести переговоры с любым клубом, так как его контракт с ЦСКА действует до 1 июля текущего года, а по правилам Международной федерации футбола (ФИФА) любой игрок вправе начинать переговоры о переходе на правах свободного агента, когда до истечения действующего соглашения остается не больше полугода.

Ранее предполагалось, что ЦСКА продлит контракт с хавбеком, но очевидно, что свою роль сыграли травматичность Дзагоева и финансовая ситуация самих красно-синих.

«Касательно Дзагоева — очень близки к компромиссному варианту», — говорил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев еще в конце мая, но с тех пор дело не продвинулось.

ЦСКА наверняка предлогал своему полузащитнику, учитывая историю болезней последнего, подписать новый контракт с понижением зарплаты, что и имел в виду Бабаев под «коспромиссным вариантом».

Однако с тех пор клуб Евгения Гинера успел закончить чемпионат России на четвертой строчке и впервые за шесть лет не попасть в Лигу чемпионов, а это сильно бьет по бюджету красно-синих.

В таких условиях заключение нового договора с Дзагоевым становится не особенно рентабельным из-за отсутствия уверенности в пользе, которую может принести футболист.

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Несмотря на весь свой бесспорно ярчайший талант, Алан вряд ли может быть полностью доволен своей карьерой, которую очень портят многочисленные травмы.

В минувшем сезоне он травмировался несколько раз, провел в первой части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) только семь встреч, отметившись в ней только одной голевой передачей, и при этом залечивал несколько повреждений.

В феврале же на подготовительных ко второй части чемпионата сборах полузащитник порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона. От этого повреждения Алан восстанавливается до сих пор.

А можно вспомнить, как летом на домашнем для России чемпионате мира он получил повреждение, дернув заднюю поверхность бедра, уже к середине первого тайма матча открытия против Саудовской Аравии (5:0).

После этого Дзагоев пропустил игры групповой стадии с Египтом (3:1) и Уругваем (0:3), потом не сыграл в 1/8 финала против Испании (1:1), где наша команда победила в серии пенальти, но вышел на четвертую замену в дополнительное время четвертьфинала против Хорватии (2:2) и сделал голевую передачу со штрафного на Марио Фернандеса, переведшего игру в серию пенальти.

Свой послематчевый одиннадцатиметровый Дзагоев реализовал, но дальше команда Станислава Черчесова не прошла, и в итоге у хавбека набралось всего 43 проведенных минуты на, возможно, главном турнире в его жизни.

Всего за ЦСКА Алан провел 250 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 71 результативный пас.

Сам полузащитник в середине мая говорил о том, что ведет переговоры с армейцами и планирует остаться в команде.

«Мы в процессе переговоров. Думаю, в ближайшее время все все узнают. Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не все зависит от меня. Мы еще в ноябре начали переговоры, но на данный момент новое соглашение не подписано. За 11 лет мы не раз продлевали контракт с ЦСКА, и проблем со мной никогда не было, — рассказывал тогда Дзагоев. — У меня нет агента, я всегда был открыт для переговоров. Мы каждый раз находили точки соприкосновения и приходили к общему решению. Роман Юрьевич Бабаев с этим согласился. Я хочу остаться в ЦСКА. Нам с клубом нужно найти взаимопонимание. Если это произойдет, я останусь и буду счастлив. Я с 15 лет, с победы ЦСКА в Кубке УЕФА, душой и сердцем с этим клубом. Болел за него, уже 11 лет отыграл как футболист. Естественно, это не чужая мне команда — все родное. Я не раз говорил, что хочу всю карьеру провести в ЦСКА. Я всегда всего себя отдавал этому клубу и готов отдавать дальше».

Если Алан перейдет в «Тигрес», он станет первым в истории российским легионером в чемпионате Мексики.