Трансферы «Локомотива». Останется ли Баринов? Придет ли Комличенко?
Корреспондент «СЭ» — о том, что ждет железнодорожников этим летом.
Корреспондент «СЭ» — о том, что ждет железнодорожников этим летом.
«Локомотив» после предновогодней смены гендиректора «проспал» зимнюю трансферную кампанию. Василий Кикнадзе разбирался с наследием Ильи Геркуса.
Пожалуй, самая главная — удержать Дмитрия Баринова. Актив ценнейший: воспитанник клубной академии, прогрессирующий, вытеснил из состава термоядерного капитана Денисова, не говоря о других ветеранах Дмитрии Тарасове и Тарасе Михалике. Резкий, неутомимый,
Теперь 22-летний опорник ждет, чтобы и руководители «Локомотива» оценили способности по достоинству. Через год у Баринова заканчивается контракт, бесплатно его упустить было бы преступлением, поэтому продлевать соглашение надо нынешним летом, максимум — осенью. Зимой может быть уже поздно. К тому же в договоре указана сумма отступных — 8 миллионов евро, что усиливает давление на железнодорожников.
Сторона футболиста понимает, что козыри на руках. Спрос на Баринова имеется, а терять потенциального лидера команды
Да и клубная зарплатная ведомость нынешним летом сильно похудеет. Кикнадзе должен облегченно выдыхать, вычеркивая из нее цифры перечисленных уходящих футболистов. У одного Фернандеша было 3,8 миллиона евро, совсем не нищенствовали и Денисов с Тарасовым. Резервы высвобождены. А в опорной зоне при этом остается сильнейшая связка Крыховяк — Баринов.
Игрок сборной Польши продолжит выступать в «Локомотиве», его трансфер приобретен у «ПСЖ». Там, впрочем, интриги не было — опция обязательного выкупа была прописана в случае проведения определенного количества игр. Их, естественно, Крыховяк сыграл. При этом платить пришлось уже новому руководству, так что 12 миллионов евро из бюджета нынешнего года долой.
Очень существенная сумма. Добавляем к ней еще 1,5 миллиона, которые, по моим сведениям, поступят на счет «Уфы» за трансфер Дмитрия Живоглядова. Говорят, все детали по переходу уже улажены, дело только за официальным объявлением.
На правом фланге обороны бывший динамовец и уфимец должен заменить Владислава Игнатьева, у которого истек срок договора. Здесь и сейчас 32-летний ветеран выглядит посильнее своего сменщика,
Рассказывают, что в последнее время у Игнатьева не сходила улыбка с лица. Судя по всему, тема будущего его не сильно напрягала,
«Локомотиву» же придется укреплять опорную зону после существенных потерь, даже если удастся договориться с Бариновым. Российскому и польскому сборникам нужен сменщик, а лучше два. Пока в качестве альтернативы ушедшим называется опытный Александр Гацкан из «Ростова», о чем «СЭ» уже писал.
Могла возникнуть интрига и в центре обороны. По моей информации, у Соломона Кверквелии в контракте есть пункт, по которому он может выкупить свой трансфер за 4 миллиона евро до 1 июля нынешнего года. У 27-летнего грузинского защитника были «поклевки» от
Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что скорее железнодорожники расстанутся с Ведраном Чорлукой. Уж очень серьезным грузом ложится на клуб зарплата 33-летнего хорвата, который периодически травмирован. Четыре миллиона евро — это очень болезненно. Впрочем, остался последний год четырехлетнего соглашения, можно и потерпеть.
Если это случится, то скорее с португальцем. Рассказывают, что россиянином в первые полгода Юрий Семин был не слишком доволен, однако теперь планирует делать на него ставку. Да и раз уж на пике достижений Федор не уехал в солидный зарубежный клуб, то ЧМ-2018 и минувший сезон ему вистов явно не прибавили.
В целом серебряный призер российского чемпионата не настроен на
Константин АЛЕКСЕЕВ