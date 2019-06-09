Трансферы «Локомотива». Останется ли Баринов? Придет ли Комличенко?

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О продлении контракта Баринова

«Локомотив» после предновогодней смены гендиректора «проспал» зимнюю трансферную кампанию. Василий Кикнадзе разбирался с наследием Ильи Геркуса. Где-то радовался, где-то хватался за голову, но ему точно было не до резких шагов. Единственный трансфер — аренда Хвичи Кварацхелии. 18-летний парень пока еще сыроват, но явно перспективен, так что решение вопроса с ним — одна из задач железнодорожников на лето. Но далеко не единственная.

Пожалуй, самая главная — удержать Дмитрия Баринова. Актив ценнейший: воспитанник клубной академии, прогрессирующий, вытеснил из состава термоядерного капитана Денисова, не говоря о других ветеранах Дмитрии Тарасове и Тарасе Михалике. Резкий, неутомимый, по-спортивному злой, при этом весьма неплох и в созидательных действиях. Станислава Черчесова впечатлил талант футболиста, он вызывает его в сборную России.

Теперь 22-летний опорник ждет, чтобы и руководители «Локомотива» оценили способности по достоинству. Через год у Баринова заканчивается контракт, бесплатно его упустить было бы преступлением, поэтому продлевать соглашение надо нынешним летом, максимум — осенью. Зимой может быть уже поздно. К тому же в договоре указана сумма отступных — 8 миллионов евро, что усиливает давление на железнодорожников.

Сторона футболиста понимает, что козыри на руках. Спрос на Баринова имеется, а терять потенциального лидера команды красно-зеленым совершенно не хочется. Тем более что опорников практически не осталось — Мануэл Фернандеш, пусть и поглядывая одним глазом в локомотивском направлении, пакует чемоданы, Денисов и Михалик ушли, а Тарасов получил уведомление, что с ним продлеваться контракт не будет. Сразу четыре пробоины! В итоге ожидания у молодого россиянина серьезные: зарплата на уровне Миранчуков. То есть более двух миллионов евро.

Мой прогноз: игрок и клуб в итоге придут к консенсусу. И та, и другая сторона в этом сильно заинтересованы. А дополнительный аргумент в пользу продления — давние хорошие отношения между агентом Баринова Павлом Андреевым и Владимиром Кузьмичевым, входящим в трансферный комитет «Локомотива».

Да и клубная зарплатная ведомость нынешним летом сильно похудеет. Кикнадзе должен облегченно выдыхать, вычеркивая из нее цифры перечисленных уходящих футболистов. У одного Фернандеша было 3,8 миллиона евро, совсем не нищенствовали и Денисов с Тарасовым. Резервы высвобождены. А в опорной зоне при этом остается сильнейшая связка Крыховяк — Баринов.

Игрок сборной Польши продолжит выступать в «Локомотиве», его трансфер приобретен у «ПСЖ». Там, впрочем, интриги не было — опция обязательного выкупа была прописана в случае проведения определенного количества игр. Их, естественно, Крыховяк сыграл. При этом платить пришлось уже новому руководству, так что 12 миллионов евро из бюджета нынешнего года долой.

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О переходе Живоглядова

Очень существенная сумма. Добавляем к ней еще 1,5 миллиона, которые, по моим сведениям, поступят на счет «Уфы» за трансфер Дмитрия Живоглядова. Говорят, все детали по переходу уже улажены, дело только за официальным объявлением.

На правом фланге обороны бывший динамовец и уфимец должен заменить Владислава Игнатьева, у которого истек срок договора. Здесь и сейчас 32-летний ветеран выглядит посильнее своего сменщика, все-таки именно Игнатьева, а не Живоглядова вызывают в сборную. Но в пользу новичка перспектива — он на семь лет младше, да и финансовые аппетиты скромнее. Игнатьеву, насколько знаю, предлагали пойти на снижение нынешнего контракта (1,5 миллиона евро), однако он не готов получать меньше. Желательно больше или хотя бы столько же.

Рассказывают, что в последнее время у Игнатьева не сходила улыбка с лица. Судя по всему, тема будущего его не сильно напрягала, какой-то конкретный вариант имеется. Называли «Спартак», однако красно-белые продлили соглашение с Андреем Ещенко, в составе также прогрессирующий Николай Рассказов. Так что будем ждать новостей по Игнатьеву, который, к сожалению, вынужден пропустить июньские матчи сборной из-за травмы. Не исключено, что и урезанное предложение «Локомотива» все еще на столе.

А вот Тарасов уже точно покидает клуб. Ветерану редко находилось место в составе, контракт же весьма «тяжелый». 32-летний полузащитник ждет запросов от команд верхней восьмерки, но пока самый реальный вариант — с «Крыльями». И то в самарском клубе сейчас могут измениться настроения из-за ухода спортивного директора Александра Шикунова.

«Локомотиву» же придется укреплять опорную зону после существенных потерь, даже если удастся договориться с Бариновым. Российскому и польскому сборникам нужен сменщик, а лучше два. Пока в качестве альтернативы ушедшим называется опытный Александр Гацкан из «Ростова», о чем «СЭ» уже писал.

О возможном уходе Кверквелии и приходе Комличенко

Могла возникнуть интрига и в центре обороны. По моей информации, у Соломона Кверквелии в контракте есть пункт, по которому он может выкупить свой трансфер за 4 миллиона евро до 1 июля нынешнего года. У 27-летнего грузинского защитника были «поклевки» от клубов-середняков чемпионатов Германии и Англии, но до конкретики дело не дошло. Очень похоже, что Кверквелия в итоге останется в «Локомотиве». Он чувствует себя комфортно в клубе, располагает доверием Юрия Семина, у него хорошие условия, осенью вновь будет играть в Лиге чемпионов, так что для мыслей об уходе должен появиться какой-то очень стоящий вариант.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что скорее железнодорожники расстанутся с Ведраном Чорлукой. Уж очень серьезным грузом ложится на клуб зарплата 33-летнего хорвата, который периодически травмирован. Четыре миллиона евро — это очень болезненно. Впрочем, остался последний год четырехлетнего соглашения, можно и потерпеть.

Есть у «Локомотива» опции и в атаке. Клуб проявляет интерес к лучшему нападающему, легионеру и бомбардиру прошедшего чемпионата Чехии. 23-летний Комличенко, получивший недавно первый вызов в российскую сборную, может оказаться в стане красно-зеленых, но для этого железнодорожники должны расстаться с Эдером или Федором Смоловым.

Если это случится, то скорее с португальцем. Рассказывают, что россиянином в первые полгода Юрий Семин был не слишком доволен, однако теперь планирует делать на него ставку. Да и раз уж на пике достижений Федор не уехал в солидный зарубежный клуб, то ЧМ-2018 и минувший сезон ему вистов явно не прибавили.

В целом серебряный призер российского чемпионата не настроен на какую-то глобальную перетряску состава, и об этом руководители железнодорожников уже говорили в интервью. На трансферном рынке красно-зеленые не намерены совершать дорогостоящих покупок, довольно много и так уже потрачено на Крыховяка и Живоглядова, а ставка делается на приглашение молодых и перспективных. Если и придет кто-то постарше, вроде 35-летнего Гацкана, то это должно быть исключением из правил.