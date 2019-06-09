Сол Кэмпбелл: Дзюба — как Фергюсон. Ему надо ехать в «Эвертон»!

Источник: РИА "Новости"

ПРОГРЕСС АНГЛИИ ЭТО ТРЕНЕРЫ И АКАДЕМИИ

44-летний Кэмпбелл посещает нашу страну второй год подряд. Прошлым летом он был одним из послов чемпионата мира. Теперь презентовал в Санкт-Петербурге Евро-2020, решающая стадия которого полуфиналы и финал состоятся на арене Уэмбли в Лондоне.

— Финальные стадии чемпионатов Европы никогда не проводились по такой замысловатой формуле в 12 странах. Вам нравится это нововведение УЕФА? — вопрос Кэмпбеллу, который с осени прошлого года работает главным тренером клуба четвертого по рангу английского дивизиона Маклсфилд Таун.

С экономической точки зрения такой формат выгоден организатором. Провести турнир в целом ряде стран намного дешевле, чем повесить все расходы на одну национальную федерацию. Впрочем, это не значит, что нововведение получит продолжение. Как вы знаете, Евро-2024 пройдет целиком на территории Германии. А история с 12 странами-хозяевами в первую очередь связана с 60-летним юбилеем Кубка Европы. По задумке УЕФА, турнир должен был получиться уникальным. Таким он и будет.

Кстати, для болельщиков это тоже выгодная формула. На групповой стадии можно увидеть матчи своей сборной, никуда не уезжая, у себя дома. Если ваша команда пройдет отбор на Евро, то для российских болельщиков таким городом станет Санкт-Петербург.

— Сборная Англии получит преимущество за счет проведения матчей финальной пульки в Лондоне?

Пожалуй, да.

У нас будет меньше перелетов. Все три матча группы в Лондоне. 1/8 финала не исключено, что в Дублине. Потом один вылет на континент, на четвертьфинал, и опять домой. Соперникам придется больше перемещаться.

И это только кажется, что в современных самолетах игроки не чувствуют усталости. На самом деле любой подобный вояж высасывает энергию, силы. Так что соглашусь: статус хозяев финала дает Англии надежду на победу в турнире. С другой стороны никаких спортивных преференций у нас нет. Даже путевка в число 24 финалистов Англии не гарантирована.

— Но вы чувствуете, что новое английское поколение созрело для большой победы?

Конечно. С каждым следующем турниром мы приближаемся к цели. Год назад команда дошла до полуфинала чемпионата мира в России. Это полезный опыт. Как и участие в решающих матчах еврокубков. Прогресс английского футбола обусловлен двумя факторами присутствием в АПЛ лучших тренеров мира и продуктивной работой молодежных академий. За последние годы они подготовили огромное количество сильных игроков.

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ГЕГЕМОНИИ АПЛ В ЕВРОПЕ НЕ БУДЕТ

— Тем не менее, в недавнем полуфинале Лиги наций ваша сборная уступила Голландии.

— Так у голландцев академии работают не хуже. Посмотрите, сколько талантливой молодежи в «Аяксе». У Голландии есть чему поучиться. И нам, англичанам, и другим странам.

— «Аякс» был очень близок к выходу в финал Лиги чемпионов, но на последних секундах проиграл путевку в Мадрид «Тоттенхэму». Чего не хватило вашему бывшему клубу затем в решающем матче с «Ливерпулем»?

— Нельзя сказать, что «Тоттенхэму» чего-то не хватило. Просто «Ливерпуль» был лучшей командой этой Лиги чемпионов. Поэтому и победил. Все абсолютно заслуженно.

— В «Тоттенхэме» и «Арсенале», который проиграл в финале Лиги Европы «Челси», у вас осталось много друзей?

— Да почти никого. Есть пара-тройка человек среди персонала. А так, почти все в командах поменялось. Я же завершил карьеру 10 лет назад. Сейчас меня с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» ничто не связывает. Смотрю их матчи как простой болельщик.

— Вашему «Арсеналу» удалось пройти чемпионат-2003/04 без единого поражения. «Ливерпуль» в АПЛ-2018/19 проиграл лишь однажды. Насколько справедливо, что команда Юргена Клоппа не стала чемпионом?

— Учитывая, что это единственное поражение «Ливерпулю» нанес «Ман Сити», все справедливо. Да, команда Клоппа выдала феноменальный сезон. Но то же самое можно сказать и о команде Хосепа Гвардиолы. «Сити» завершил чемпионат серией из 14 побед! Фантастика!

— «Ливерпуль» станет чемпионом в следующем году?

— У «красных» для этого все есть. Как и у «Сити», который наверняка поборется за победу в Лиге чемпионов.

— То есть вы ждете продолжения гегемонии АПЛ в Европе.

— Нет, полной гегемонии не будет. По количеству сильных клубов мы опережает другие страны. Но рядом с английскими лидерами всегда будут «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария». Они не сидят на месте, постоянно перекупают суперигроков. Их невозможно задвинуть на задний план на долгое время. Они всегда возвращаются. С этим АПЛ ничего не поделать не сможет. Уверен, следующей весной двух английских еврокубковых финалов не будет. То, что произошло минувшей весной, повторить практически нереально.

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— А как насчет праздничной атмосферы ЧМ-2018? Увидим ли мы что-то подобное в России в следующем году во время российской части Евро?

— Вот в этом не сомневаюсь. Год назад я почувствовал, как ваша страна дышит большим футболом, когда провел несколько дней в Волгограде. Все было просто супер! Отношение людей, организация, энергетика. Очень хотелось самому с головой окунуться во всю эту движуху с песнями и танцами болельщиков из Южной Америки, Африки, но работа не позволяла. Зато впечатлений осталось море.

— Перед Евро-2012 вы отговаривали английских фанатов ехать на Украину и в Польшу, считая, что там они могут подвергнуться проявлениям расизма, с которым вы ведете борьбу с юных лет. Перед ЧМ-2018 в России у вас не было таких же опасений?

— Скажу честно: многие англичане боялись ехать в вашу страну. Они относились к России с предубеждением. Но по мере продвижения сборной Англии по сетке турнира, британских фанатов становилось все больше и больше. И, в конечном счете, они убедились, что страх был напрасным. Что Россия — отличное место, где можно повеселиться и получить массу удовольствия от футбола и общения с простыми людьми. Не только в Москве, но и в других городах с богатой историей и красивой архитектурой. Чемпионат мира послужил отличной рекламой вашей страны. Не только для англичан, но и вообще для иностранцев. Уверен, в 2020 году многие охотно приедут в Питер на матчи чемпионата Европы.

— Сборная Англии может стать чемпионом Европы?

— Я же уже сказал — да.

— А сборная России?

— У вас очень интересная команда, которая может преподнести сюрприз.

— Кого в составе россиян отметите?

— На чемпионате мира ярко раскрылись молодые игроки, которых до этого никто не знал. И, конечно, выделяется Артем Дзюба.

— Этим летом он может перебраться в АПЛ. В каком клубе вы его видите?

— Он такой большой, напористый. Мне Дзюба напоминает Данкана Фергюсона, который доминировал в 1990-х и 2000-х в «Эвертоне» Думаю, именно этой команде Дзюба сейчас подошел бы идеально.

— Почему россияне не приживаются в Англии на долгосрочной основе? У Романа Павлюченко, Андрея Аршавина, Юрия Жиркова были удачные отрезки, но довольно быстро их порыв сходил на нет.

— Аршавин очень здорово играл за «Арсенал». Был звездой АПЛ! Почему так недолго? Возможно, не привык к Лондону. Это же очень важно — чувствовать себя комфортно за пределами поля. А Лондон — город своеобразный.

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— С русскими в Лондоне дефицита нет. Хотели бы, чтобы у «Маклсфилда», который вы тренируете, появился богатый владелец вроде Романа Абрамовича?

— Абрамович? (Смеется.) Да, Абрамович нам не помешал бы… Шучу, конечно. Считаю, клуб и так поступательно развивается. Прошлой осенью я попал как на пожар. Надо было собирать команду с нуля, менять менталитет игроков, формировать состав, даже составлять новый график питания. Но перезагрузка состоялась. В последнем туре мы решили задачу сохранения прописки в дивизионе. И сейчас готовимся сделать шаг наверх, уже в следующем сезоне.

— Но это же совсем низовой уровень. Вам интересна такая работа?

— Мне — да. За один сезон в «Маклсфилде» я столько всего узнал, как тренер. Никуда не тороплюсь. Буду развиваться шаг за шагом, вместе с командой.

— Амбиции тренировать в АПЛ у вас есть?

— У меня много амбиций. Почему только в АПЛ? Готов и за границей поработать. Скажем, в России. Почему нет? Вон, ваш президент прибыл на форум. Сейчас пойдем и обо всем с ним договоримся. (Смеется.).