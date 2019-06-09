РПЛ проигнорировала просьбу «Зенита» не назначать домашний матч после концерта Rammstein

Дело в том, что 2 августа на стадионе «Зенита» состоится концерт группы Rammstein, о чем клуб из Санкт-Петербурга оповестил лигу заранее. Все билеты на мероприятие уже проданы, и работникам арены понадобится некоторое время, чтобы подготовить арену после концерта. Претензия «Краснодара» связана с тем, что 6—7 августа команде предстоит провести матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, который, скорее всего, пройдет на выезде, и клуб хочет получить больше времени на подготовку к еврокубковой игре.