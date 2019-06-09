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16:38 (мск), источник: Sport24

РПЛ проигнорировала просьбу «Зенита» не назначать домашний матч после концерта Rammstein

Как стало известно Sport24.ru, «Зенит» и «Краснодар» недовольны решением РПЛ назначить очный матч команд 4-го тура на 4 августа. Игра должна пройти на стадионе «Газпром Арены».

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Дело в том, что 2 августа на стадионе «Зенита» состоится концерт группы Rammstein, о чем клуб из Санкт-Петербурга оповестил лигу заранее. Все билеты на мероприятие уже проданы, и работникам арены понадобится некоторое время, чтобы подготовить арену после концерта. Претензия «Краснодара» связана с тем, что 6—7 августа команде предстоит провести матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, который, скорее всего, пройдет на выезде, и клуб хочет получить больше времени на подготовку к еврокубковой игре.

Напомним, 7 июня РПЛ представила календарь сезона-2019/20. Общее собрание лиги приняло решение, что каждый клуб вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами.

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