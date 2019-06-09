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16:46 (мск), источник: ТАСС

Футболист Плиев перешел из «Ахмата» в московское «Динамо»

ТАСС, 9 июня. Защитник Заурбек Плиев, ранее выступавший за грозненский «Ахмат», перешел в московское «Динамо». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба столичного клуба.

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Контракт с 27-летним игроком заключен на три года.

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Сумма трансфера не разглашается. Президент «Ахмата» Магомед Даудов отметил, что предложение «Динамо» было выгодным для грозненского клуба.

«Особенно хорошо Плиев зарекомендовал себя в весенней части сезона. Это послужило аргументом для предложения ему нового контракта, который мы заключили в конце сезона. На днях мы получили предложение по игроку от “Динамо”. Оно стало выгодным для клуба, а условия личного контракта устроили футболиста», — написал Даудов на своей странице в Instagram.

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Плиев стал вторым футболистом, который перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Первым приобретением клуба стал польский полузащитник Себастьян Шиманьский, выступавший за варшавскую «Легию». С ним был заключен контракт на пять лет.

Плиев является воспитанником «Динамо». В сезоне-2018/19 защитник провел 19 матчей за «Ахмат» в премьер-лиге и один в Кубке России, отметившись одной результативной передачей. Также он выступал за «Спартак» из Нальчика, владикавказскую «Аланию», казахстанские команды «Астана» и «Кайрат». Плиев выступал за юношескую и молодежную сборные России и вызывался в молодежную сборную Казахстана.

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