Футболист Плиев перешел из «Ахмата» в московское «Динамо»
ТАСС, 9 июня. Защитник Заурбек Плиев, ранее выступавший за грозненский «Ахмат», перешел в московское «Динамо». Об этом в воскресенье сообщила
ТАСС, 9 июня. Защитник Заурбек Плиев, ранее выступавший за грозненский «Ахмат», перешел в московское «Динамо». Об этом в воскресенье сообщила
Контракт с 27-летним игроком заключен на три года.
Сумма трансфера не разглашается. Президент «Ахмата» Магомед Даудов отметил, что предложение «Динамо» было выгодным для грозненского клуба.
«Особенно хорошо Плиев зарекомендовал себя в весенней части сезона. Это послужило аргументом для предложения ему нового контракта, который мы заключили в конце сезона. На днях мы получили предложение по игроку от “Динамо”. Оно стало выгодным для клуба, а условия личного контракта устроили футболиста», — написал Даудов на своей странице в Instagram.
Плиев стал вторым футболистом, который перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Первым приобретением клуба стал польский полузащитник Себастьян Шиманьский, выступавший за варшавскую «Легию». С ним был заключен контракт на пять лет.
Плиев является воспитанником «Динамо». В сезоне-2018/19 защитник провел 19 матчей за «Ахмат» в