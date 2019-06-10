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11:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трансфер Плиева обошелся «Динамо» в 1,2 миллиона евро

По информации «СЭ», «Динамо», подписавшее защитника Заурбека Плиева (27 лет), заплатит за трансфер футболиста 1,2 миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"

У Плиева по окончании сезона заканчивался контракт с «Ахматом», и футболист становился свободным агентом. Вероятно, уже по окончании сезона игрок переподписал договор с клубом, и «Динамо» сделало трансфер на возмездной основе, а сумма личного контракта, как говорят на футбольном рынке, составила около 800 тысяч евро в год. (Сергей Егоров).

В минувшем сезоне Плиев провел 20 матчей за «Ахмат» и не отметился результативными действиями.

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