Трансфер Плиева обошелся «Динамо» в 1,2 миллиона евро

У Плиева по окончании сезона заканчивался контракт с «Ахматом», и футболист становился свободным агентом. Вероятно, уже по окончании сезона игрок переподписал договор с клубом, и «Динамо» сделало трансфер на возмездной основе, а сумма личного контракта, как говорят на футбольном рынке, составила около 800 тысяч евро в год. (Сергей Егоров).