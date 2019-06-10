Трансфер Плиева обошелся «Динамо» в 1,2 миллиона евро
По информации «СЭ», «Динамо», подписавшее защитника Заурбека Плиева (27 лет), заплатит за трансфер футболиста 1,2 миллиона евро.
По информации «СЭ», «Динамо», подписавшее защитника Заурбека Плиева (27 лет), заплатит за трансфер футболиста 1,2 миллиона евро.
У Плиева по окончании сезона заканчивался контракт с «Ахматом», и футболист становился свободным агентом. Вероятно, уже по окончании сезона игрок переподписал договор с клубом, и «Динамо» сделало трансфер на возмездной основе, а сумма личного контракта, как говорят на футбольном рынке, составила около 800 тысяч евро в год. (Сергей Егоров).
В минувшем сезоне Плиев провел 20 матчей за «Ахмат» и не отметился результативными действиями.