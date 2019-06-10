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11:27 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Арсенала» Саного может продолжить карьеру в ЦСКА

ТАСС, 10 июня. Нападающий «Тулузы» Яя Саного может перейти в российский ЦСКА. Об этом сообщает французское издание Foot Mercato.

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Контракт француза заканчивается в 2020 году. По словам агента 26-летнего футболиста Джибриля Мендефу, приоритетом является общение с руководством «Тулузы», чтобы понять намерения клуба, но к нему также есть внимание со стороны английских и российских клубов. По информации издания к футболисту проявляет интерес ЦСКА.

Саного представлял такие клубы, как французский «Осер», английский «Арсенал», а также играл в аренде за английские «Кристал Пэлас», «Чарльтон» и за нидерландский «Аякс». Футболист выступает за «Тулузу» с 2017 года, в прошедшем сезоне форвард сыграл в 23 матчах во всех турнирах и забил три мяча.

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