Бывший футболист «Арсенала» Саного может продолжить карьеру в ЦСКА

Контракт француза заканчивается в 2020 году. По словам агента 26-летнего футболиста Джибриля Мендефу, приоритетом является общение с руководством «Тулузы», чтобы понять намерения клуба, но к нему также есть внимание со стороны английских и российских клубов. По информации издания к футболисту проявляет интерес ЦСКА.

Саного представлял такие клубы, как французский «Осер», английский «Арсенал», а также играл в аренде за английские «Кристал Пэлас», «Чарльтон» и за нидерландский «Аякс». Футболист выступает за «Тулузу» с 2017 года, в прошедшем сезоне форвард сыграл в 23 матчах во всех турнирах и забил три мяча.