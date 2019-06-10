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14:56 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Порту»

ТАСС, 10 июня. Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в португальском футбольном клубе «Порту». Об этом сообщила в понедельник газета O Jogo.

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По информации издания, форвард является приоритетной целью португальского клуба для усиления атаки в ближайшее трансферное окно. Нападающий в 2014—2015 годах играл в «Браге» при нынешнем главным тренере «Порту» Сержиу Консейсау. Тренер связался с Зе Луишем, заявив, что рассчитывает на него в предстоящем сезоне.

Предложение московскому клубу по 28-летнему футболисту должно поступить до вторника.

Зе Луиш перешел в «Спартак» летом 2015 года, подписав контракт на четыре года. За красно-белых футболист провел 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей и отдав 25 голевых передач. В составе московского клуба нападающий стал чемпионом России сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России — 2017.

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