СМИ: Футболист «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Порту»
ТАСС, 10 июня. Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в португальском футбольном клубе «Порту». Об этом сообщила в понедельник газета O Jogo.
ТАСС, 10 июня. Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в португальском футбольном клубе «Порту». Об этом сообщила в понедельник газета O Jogo.
По информации издания, форвард является приоритетной целью португальского клуба для усиления атаки в ближайшее трансферное окно. Нападающий в 2014—2015 годах играл в «Браге» при нынешнем главным тренере «Порту» Сержиу Консейсау. Тренер связался с Зе Луишем, заявив, что рассчитывает на него в предстоящем сезоне.
Предложение московскому клубу по 28-летнему футболисту должно поступить до вторника.
Зе Луиш перешел в «Спартак» летом 2015 года, подписав контракт на четыре года. За