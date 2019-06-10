СМИ: Футболист «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Порту»

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По информации издания, форвард является приоритетной целью португальского клуба для усиления атаки в ближайшее трансферное окно. Нападающий в 2014—2015 годах играл в «Браге» при нынешнем главным тренере «Порту» Сержиу Консейсау. Тренер связался с Зе Луишем, заявив, что рассчитывает на него в предстоящем сезоне.

Предложение московскому клубу по 28-летнему футболисту должно поступить до вторника.