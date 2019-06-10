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15:01 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Краснодара» Мусаев успешно сдал экзамен для получения тренерской категории А

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Старший тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, успешно сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А. Об этом ТАСС в понедельник заявили в пресс-службе «Краснодара».

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Источник: РИА "Новости"

Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Официально назначить Мусаева главным тренером не могли из-за отсутствия необходимой категории, фактически команду возглавляет Олег Фоменко.

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«Да, Мурад Мусаев экзамены на получение тренерской категории А», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно положению Российского футбольного союза об обучении и лицензировании футбольных тренеров от 6 марта 2012 года, тренерская лицензия категории А дает право работать в качестве тренера по футболу и его разновидностям, указанным в п. п. 2.3 и 2.4, а также в качестве руководителя развития молодежного футбола Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, категория А дает право работать в качестве главного тренера в странах, входящих в Тренерскую конвенцию УЕФА по аттестационным уровням А и B.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» занял третье место и впервые в истории получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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