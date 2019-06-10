Тренер «Краснодара» Мусаев успешно сдал экзамен для получения тренерской категории А

Согласно положению Российского футбольного союза об обучении и лицензировании футбольных тренеров от 6 марта 2012 года, тренерская лицензия категории А дает право работать в качестве тренера по футболу и его разновидностям, указанным в п. п. 2.3 и 2.4, а также в качестве руководителя развития молодежного футбола Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, категория А дает право работать в качестве главного тренера в странах, входящих в Тренерскую конвенцию УЕФА по аттестационным уровням А и B.