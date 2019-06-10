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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Мамаеву отказали во встрече с детьми

Суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту Павлу Мамаеву во встрече с его детьми. Об этом RT сообщил адвокат спортсмена Павел Бушманов.

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Юрист отметил, что суд при этом разрешил навестить футболиста его супруге Алане Мамаевой. «Относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября», — сообщил Бушманов.

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8 мая приговором суда Мамаев был осужден на год и пять месяцев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин — на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий также получили реальные сроки — 1,5 года и 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Защита футболистов настаивает на несправедливости приговора. Суд рассмотрит апелляцию 13 июня.

Оба футболиста находились под стражей с октября 2018-го. Срок задержания неоднократно продлевался. Кокорин и Мамаев учинили две драки в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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