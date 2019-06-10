«Зенит» призвал смертельно больного экс-игрока клуба Риксена не сдаваться
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
«Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета “Зенита”, с вами. Не сдавайтесь», — говорится в сообщении.
В понедельник Риксен выступил с обращением и пригласил всех на «свой последний вечер», который пройдет 28 июня в одном из отелей Глазго. У Риксена был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Риксен потерял способность говорить, но может общаться благодаря компьютеру и устройству генерации речи.
Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, в составе петербургского клуба стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.