«Зенит» призвал смертельно больного экс-игрока клуба Риксена не сдаваться

В понедельник Риксен выступил с обращением и пригласил всех на «свой последний вечер», который пройдет 28 июня в одном из отелей Глазго. У Риксена был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Риксен потерял способность говорить, но может общаться благодаря компьютеру и устройству генерации речи.