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18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» призвал смертельно больного экс-игрока клуба Риксена не сдаваться

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Санкт-петербургский «Зенит» на своей странице в Twitter призвал экс-футболиста клуба Фернандо Риксена, который борется с неизлечимым заболеванием, не сдаваться и продолжить лечение.

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Источник: Reuters

«Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета “Зенита”, с вами. Не сдавайтесь», — говорится в сообщении.

В понедельник Риксен выступил с обращением и пригласил всех на «свой последний вечер», который пройдет 28 июня в одном из отелей Глазго. У Риксена был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Риксен потерял способность говорить, но может общаться благодаря компьютеру и устройству генерации речи.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, в составе петербургского клуба стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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