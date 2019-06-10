Мокрая простынь и «Краткая история человечества». Как дела у Кокорина и Мамаева

Источник: Спорт-Экспресс

Ожидания от апелляции

Уже в этот четверг в здании Московского городского суда на Богородском Валу пройдет заседание, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение Пресненского суда по делу Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева, а также Александра Протосавицкого. Все участники процесса ожидают, что процесс апелляции уложится в одно заседания.

Напомним, что 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина и его брата Кирилла — к полутора годам колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий День Х. Эмоции Кокорина и Мамаева в зале суда

— Ребята настроены положительно, очень на это рассчитывают, и настроение соответствующее — в ожидании положительных перемен, — рассказывает Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина. — Прямых предпосылок, к сожалению, нет, это просто ожидания. Можно только надеяться на то, что заседание приурочено к великому празднику, Дню России, это будет лучший день, чтобы российский суд показал: в нашей стране есть правосудие. Это лучший подарок для всей страны, для всех россиян. Только такая предпосылка.

— Мы к процессу готовы, — добавляет Игорь Бушманов, защищающий Мамаева. — Я искренне надеюсь, что нас, обращаясь к спортивной терминологии, не засудят. Сегодня стало известно, что на основании моего обращения заседание посетит представитель уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Если будет решение, которое нас не устроит, то в дальнейшем уполномоченный может подключиться к кассационному обжалованию, такие полномочия в соответствии с федеральным законом имеются.

Адвокаты обещают новые доказательства. Какие именно — увидим в четверг.

Чем занимаются в СИЗО

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам

— Кирилл читает, кушает, готовит что-то себе по возможности, — рассказывает Барик. — Иногда ходит в спортивный зал, когда позволяет график посещений: когда есть возможность, он от нее не отказывается. Что касается чтения, не знаю, какая книга у него по счету, но он взялся за «Краткую историю человечества» Юваля Ноа Харари. Очень интересная, глобальная книга, которую всем стоит прочитать.

Подсудимых как минимум один раз посетили родные: к Кокориным точно приходили родители, а к Павлу — жена Алана. Причем Мамаева просила пустить в СИЗО его детей, которых не видел с октября, но суд в этом ходатайстве отказал.

Кроме того, у каждого из парней есть 15 минут в день на общение по телефону. Сотовые телефоны, как вы понимаете, в СИЗО запрещены, хотя, по слухам, некоторые заключенные с помощью неформальных отношений умудряются иметь мобильную связь в камере. Замглавы ОНК Москвы Ева Меркачева ранее сообщала, что у Кокорина один мобильный телефон в СИЗО изымали.

Как спасаются от жары

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Мамаев сыграл в футбол в СИЗО

В Московском регионе на этой неделе установилась 30-градусная жара. В СИЗО, разумеется, нет и речи о кондиционерах или других устройствах, благодаря которым облегчается жизнь в такую погоду.

— Обычно в тюрьмах снимают окна, когда наступает жара, — рассказывает Барик. — Ребятам предложили сделать это, потому что в камерах жарко, но они на это не решились. Хотя, может, в последние дни, когда пекло усилилось, они могли и передумать. Жарко очень, действительно. Есть такой народный метод: мочат простынь холодной водой и вешают в центре помещения, это хоть как-то охлаждает воздух в камере.

Кирилл Кокорин сидит в камере, рассчитанной на двоих человек. А вот Павел Мамаев — в 12-местной, где в жару, скорее всего, условия совсем невозможные.

— Они кое-как спасаются вентиляторами, которые предоставляет администрация, — отмечает Бушманов. — Это — единственное средство. У тех, кто регулярно ходит в спортивный зал, как это делают Павел и Александр, есть возможность принимать душ. Павел ходит в спортзал практически ежедневно, чтобы хоть как-то поддерживать спортивную форму. Но это не только у Павла — душ могут принимать те, кто ходит в спортзал, какого-то эксклюзива тут нет.

Что будет после апелляции: ЕСПЧ, жалобы и так далее

Наиболее реальный исход апелляции — сохранение в силе приговора Пресненского суда. Тогда он наконец-то вступит в силу, и в течение двух недель, то есть до конца июня, Кокорин, Мамаев и остальные отправятся по этапу в одну из колоний общего режима. Скорее всего, колония будет в центральном регионе — в одной из областей, примыкающей к Московской.

Параллельно с этим представители Александра Кокорина планируют добиваться оправдания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Получить актуальные комментарии у адвокатов Андрея Ромашова и Татьяны Стукаловой не удалось, зато о туманных перспективах подачи заявления в ЕСПЧ сказал защитник Кирилла Кокорина.

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— Все зависит от решения Мосгорсуда, мы будем двигаться шаг за шагом, — заявил «СЭ» Барик. — Посмотрим, к чему приведет апелляция. Но ясно одно: единственная задача, которая перед нами сейчас стоит, чтобы ребят выпустили из мест лишения свободы. Если Мосгорсуд придет к решению, что это возможно, как минимум мы с Кириллом не планируем дальнейших действий, нам этого будет достаточно.