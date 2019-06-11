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18:43 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» близок к подписанию контракта с Жирковым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» близок к подписанию нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, который, по информации руководства клуба, принял решение остаться после истечения срока прежнего соглашения. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.

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«По-моему, он для себя уже все решил, что остается. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», — сказал Медведев ТАСС.

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Жиркову 35 лет, он перешел в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Прежний контракт футболиста с петербургской командой действовал до лета, и в мае «Зенит» предложил ему заключить новый.

Жирков в составе «Зенита» является обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2016) России, а также победителем чемпионата России сезона-2018/19. С 2004 по 2009 год Жирков представлял ЦСКА, в составе которого дважды становился чемпионом России (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и Суперкубок (2004, 2006, 2007, 2009) страны. Жирков также в составе «Челси» становился чемпионом Англии (2009/10), обладателем Кубка (2009/10) и Суперкубка (2009) Англии.

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