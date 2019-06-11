«Зенит» близок к подписанию контракта с Жирковым

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«По-моему, он для себя уже все решил, что остается. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», — сказал Медведев ТАСС.

Жиркову 35 лет, он перешел в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Прежний контракт футболиста с петербургской командой действовал до лета, и в мае «Зенит» предложил ему заключить новый.