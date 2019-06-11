Гендиректор «Зенита» уверен, что Анюков останется в системе клуба

Ранее 36-летний Анюков предположил, что матч с «Енисеем» (4:1) в чемпионате России 26 мая был для него прощальным.
«То, что Анюков останется в системе клуба, у меня нет никаких сомнений, а в какой роли — давайте подождем немножко», — сказал Медведев.
Анюков играет в «Зените» с 2005 года, в составе петербургской команды он пять раз становился чемпионом страны, дважды выиграл Кубок России, четырежды — Суперкубок России, также является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.