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18:57 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита» уверен, что Анюков останется в системе клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Защитник «Зенита» Александр Анюков останется в системе клуба, даже в случае завершения карьеры футболиста. Об этом сообщил ТАСС во вторник генеральный директор клуба Александр Медведев.

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Ранее 36-летний Анюков предположил, что матч с «Енисеем» (4:1) в чемпионате России 26 мая был для него прощальным.

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«То, что Анюков останется в системе клуба, у меня нет никаких сомнений, а в какой роли — давайте подождем немножко», — сказал Медведев.

Анюков играет в «Зените» с 2005 года, в составе петербургской команды он пять раз становился чемпионом страны, дважды выиграл Кубок России, четырежды — Суперкубок России, также является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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