Гендиректор «Зенита» уверен, что Анюков останется в системе клуба

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Ранее 36-летний Анюков предположил, что матч с «Енисеем» (4:1) в чемпионате России 26 мая был для него прощальным.

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«То, что Анюков останется в системе клуба, у меня нет никаких сомнений, а в какой роли — давайте подождем немножко», — сказал Медведев.