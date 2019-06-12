СМИ: Влашич заинтересован в переходе в «Бешикташ»

Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время турецкий клуб проведет еще одну встречу с мерсисайдцами, информирует Тakvim. Сообщается, что 21-летний хорват заинтересован в переходе.

Минувший сезон Влашич провел в ЦСКА на правах аренды. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.