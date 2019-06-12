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09:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Влашич заинтересован в переходе в «Бешикташ»

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич который минувший сезон провел в аренде в ЦСКА, может продолжить карьеру в «Бешикташе».

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Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время турецкий клуб проведет еще одну встречу с мерсисайдцами, информирует Тakvim. Сообщается, что 21-летний хорват заинтересован в переходе.

Минувший сезон Влашич провел в ЦСКА на правах аренды. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

Влашич провел 31 матч за ЦСКА, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Армейцы заняли 4-е место в РПЛ.

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