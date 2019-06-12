«Зенит»: конфликт в аэропорту с участием Лунева полностью исчерпан

Источник: Спорт РИА Новости

Полиция в среду составила протокол о мелком хулиганстве на пассажира, который нарушал общественный порядок в московском аэропорту «Внуково», сообщила РИА Новости пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. По данным некоторых СМИ, им оказался вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунев. Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП Российской Федерации (мелкое хулиганство).

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«В настоящий момент конфликт во “Внуково”, в который был втянут Андрей Лунев, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности», — заявили РИА Новости в пресс-службе «Зенита».