Текущие события
Футбол. Сборные
19:30
Марокко0
Гамбия1
Футбол. Сборные
11.06
Хорватия1
Тунис2
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Греция2
Армения3
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Италия2
Босния и Герцеговина1
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Лихтенштейн0
Финляндия2
Футбол. Сборные
13.06
Египет
Танзания
Все события
Фоторепортажи
14Матч Легенд, картонный Головин и кокошники
16Россия победила Кипр в отборе Евро-2020
22:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Устроивший скандал в аэропорту российский футболист объяснился

Вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал скандал, устроенный им в аэропорту «Внуково». Его слова приводит РЕН ТВ.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Лунев рассказал, что его самолет должен был улететь, а сотрудник аэропорта тянул время. «Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали», — заявил он. По словам футболиста, он специально брал билет на ближайший рейс и рассчитывал прилететь в Петербург как можно скорее.

Читайте также
«Зенит»: конфликт в аэропорту с участием Лунева полностью исчерпан

Вратарь назвал сотрудников Внуково виновными в случившемся. «Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях…» — добавил он.

О задержании Лунева стало известно ранее 12 июня. Telegram-канал Baza сообщил, что вратарь был пьян и вел себя вызывающе. Из-за этого футболиста отказались пускать на борт самолета, следующего в Санкт-Петербург. В крови голкипера при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя. Лунев заплатил штраф в размере тысячи рублей.

Лунев выступает за «Зенит» с 2016 года. В его активе также 7 матчей за сборную России, в которых он пропустил 14 мячей.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Он взял нож обеими руками и вонзил ей в спину»: теннисистку едва не убили в разгар матча
Этот ковбой даст фору любому бойцу в UFC
«Зенит» прокомментировал конфликт в аэропорту с участием Лунева
Что не так с Федором Чаловым в сборной России по футболу?
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов (видео)
Игрок «Лиона» перешел в мадридский «Реал» за 48 миллионов евро
Директор «Атлетико» сообщил, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Черчесов определит Луневу меру спортивного наказания
Российский спортсмен получит серебро Олимпийских игр-2012
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь