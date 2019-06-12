Устроивший скандал в аэропорту российский футболист объяснился
Вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал скандал, устроенный им в аэропорту «Внуково». Его слова приводит РЕН ТВ.
Вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал скандал, устроенный им в аэропорту «Внуково». Его слова приводит РЕН ТВ.
Лунев рассказал, что его самолет должен был улететь, а сотрудник аэропорта тянул время. «Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали», — заявил он. По словам футболиста, он специально брал билет на ближайший рейс и рассчитывал прилететь в Петербург как можно скорее.
Вратарь назвал сотрудников Внуково виновными в случившемся. «Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях…» — добавил он.
О задержании Лунева стало известно ранее 12 июня.
Лунев выступает за «Зенит» с 2016 года. В его активе также 7 матчей за сборную России, в которых он пропустил 14 мячей.