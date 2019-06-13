Юрий Сёмин: Ещё лет 5 потренирую

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Виктория Хесина, «АиФ»: Год назад все, как мантру, повторяли: «Чемпионат мира даст толчок развитию футбола». Как вам кажется, «инъекция» большого футбола сработала? Или мы продолжаем топтаться всё на том же месте?

Юрий Сёмин: Сработала. Посмотри, как посещаемость выросла! С «Краснодаром» «Локомотив» играет — полный аншлаг, билетов не достать. «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — обычный матч, а на трибунах 25 тысяч! И ведь люди же сами пришли на стадион, их никто не заставлял. Много ли событий в стране, которые способны собрать такое количество народа!

— Оптимист вы, Юрий Палыч.

— Это не оптимизм — это реальность. Можно видеть только плохое, а можно ещё и хорошее. Другое дело, мы должны двигаться вперёд, иначе эффект от этой «инъекции» очень просто растерять. Новые стадионы, посещаемость — замечательно. Но дальше надо садиться и разбираться, какие есть негативные моменты, как их убирать.

«Если выигрываешь, тебе в паспорт не смотрят»

— «Палыч отстоял имя тренеров старшего поколения», — резюмировал Евгений Ловчев после победы «Локомотива» в Кубке России. А что, на это «имя» кто-то нападал?

— Понимаешь, есть прин­цип: если выигрываешь, никто тебе в паспорт не смотрит. А вот если проигрываешь — тут другая история. У молодых тренеров как? Сегодня поражение, а завтра — новый день, новый шанс. Старшему поколению этого шанса, как правило, никто не даёт. Готовы тут же в утиль списать — мол, его время ушло. Но дело в том, что главную роль играет только квалификация, не возраст. Меня, например, восхищают сейчас два тренера — это Гвардиола (гл. тренер «Манчестер Сити», 48 лет) и Симеоне («Атлетико», 49 лет). И вот я смотрел на их работу и думал: кого-то они мне напоминают. И поймал себя на мысли: Гвардиола — это же Бесков, у которого короткий пас был пунктом номер один, а Симеоне — Лобановский.

Та же агрессия, борьба, бы­стрые атаки. То есть Бесков и Лобановский — это два советских тренера, которые задали главные направления в футболе. Два гения. А мы всё на год рождения смотрим.

— И Симеоне, и Гвардиола, и Лобановский есть в списке лучших тренеров всех времён и народов, составленном «Франс футбол». При этом в рейтинг не попал ни один российский специалист, работавший в XXI веке. Справедливо?

— Наверное, справедливо. Ведь в основе рейтинга, полагаю, лежит количество трофеев, титулов.

Но давайте не забывать, что в распоряжении Лобановского имелись игроки, собранные со всего Советского Союза. Страна-то была огромная, он любого мог заполучить. Симеоне, Гвардиола, Зидан, Клопп… У них вообще выбор — весь мир.

Финансовые возможности позволяют. Возьмём четыре клуба, которые сейчас играли в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов…

— … английские.

— В том-то и дело, что среди тех, кто выходит там («Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». — Ред.) в стартовых составах, англичан всего трое. Остальные — лучшее, что есть в мире. Люди, которым от природы уже многое дано. Таланты, стоящие больших денег, на игру которых и идут смотреть болельщики… И возвращаясь к теме нашего футбола. Мы не можем обходиться собственными силами. Если хотим прогресса, то нужны такие, как Халк, Витсель. Не будет звёзд, не будут появляться свои Миранчуки. Потому что это — как вариться в собственном соку, а нужна конкуренция.

— Кстати, вы как-то сказали, что близнецов Миранчуков только по бутсам и различаете. Пошутили?

— Ну, отчасти. Конечно, перепутать я их не перепутаю, но в какой-то момент могу задуматься — Алексей или Антон. А вот ты, наверное, не отличишь — настолько они одинаковые. (Улыбается.).

— К финишу чемпионата только один из 16 клубов премьер-лиги возглавлял иностранный тренер. Вас это радует?

— Не сказал бы… Это опять к вопросу о конкуренции. Я не против, чтобы сюда приезжали иностранцы, если они из числа топ-специалистов. Это нормально. Ненормально другое — мы никогда не анализируем работу тренера, не пытаемся понять, что его методы могут дать нашему футболу. Вот, скажем, был Хиддинк. Показал результат. А за счёт чего — неизвестно! Не обсуждали, обсуждали только его зарплату.

Но справедливости ради надо сказать, что у 90% из тех, кто к нам приезжает, ничего не получается. Никто же не выиграл Лигу чемпионов. Да, Лигу Европы взял Адвокат, причём с «Зенитом» — клубом, чьи возможности всем хорошо известны. Но ведь и Газзаев с ЦСКА этот трофей брали. Так что тут — фифти-фифти.

«В личную жизнь игроков не вмешиваюсь»

— Анатолий Машков, работающий администратором «Локомотива» с 1977 г., говорит, что самое классное качество Сёмина — то, что он очень отходчивый. Это правда?

— Я никогда не затаю злобу, если человек ошибся. Если рисковал, принял решение, но просчитался. Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Я, наоборот, футболистам говорю: «Рискуйте, будьте свободны в своих решениях». Но вот безразличия не прощу. Если человек ставит свои интересы выше командных — это уже не ошибка.

— Подглядела в вашем Инстаграме, что вы болеете за женскую сборную по гандболу, Анну Вяхиреву даже с Месси сравнили.

— Да, очень мне тренер нравится — Евгений Васильевич Трефилов.

— Так вот, Трефилов признавался, что пытался контролировать личную жизнь своих игроков, чтобы те не влипали в какие-то истории. А вы пытаетесь?

— Раньше — да, сегодня — другая ситуация. Мне кажется, что сейчас игроки больше дружат с режимом, понимание профессионализма уже другое. Говорю это потому, что видел разные поколения.

У всех же контракт, где чётко написано — что можно, чего нельзя, за что оштрафуют. Поэтому не вижу смысла вмешиваться в их личную жизнь, что-то контролировать.

— Не могу не возразить. А как же Кокорин, Мамаев?

— Это только два человека. И если хочешь знать моё отношение к этой ситуации, то максимум, что они заслуживают, — 15 суток. А ещё, например, есть эпизод с Гулиевым (Весной полузащитник «Спартака» в результате конфликта на дороге ударил гражданина США Майкла Коула. Коул не стал выдвигать претензии против Гулиева, но предложил футболисту в качестве извинений перевести крупную сумму денег в российские благотворительные фонды. «Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ею воспользуемся», — сказал Коул. — Ред.). Гулиев извинился, американец простил его, признал, что всякое бывает, и обратил конфликт в доброе дело. А те люди, которые пострадали от Мамаева и Кокорина? Они, наверное, тоже могли бы давно «закончить историю красиво», принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет…

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— А скандальные разводы футболистов, которые теперь принято обсуждать у Малахова? Взять того же Глушакова.

— Ну и в какую историю он влип? Расходятся муж с женой. Это жизнь. Раньше развелись бы, и никто внимания не обратил. А сегодня — шум. Но это потому, что есть что делить. Понятно же, что в таких ситуациях всегда находятся советчики, которые с этого что-то имеют, они и раздувают скандал. А при чём здесь его поведение?

— Вы, оказывается, любите ходить на концерты группы «Ленинград». А сами признавались, что боретесь со своей привычкой ругаться матом.

— Несовместимо, считаешь? (Улыбается.) Знаешь, я как скажу: концерт — это одно, жизненные ситуации, когда вырывается, — другое, а трибуны — это третье. И я бы очень хотел, чтобы на трибунах не было мата. Ведь можно сделать потрясающие кричалки с иными словами, иным юмором. Я люблю наших болельщиков, но они должны понимать, что родители с детьми не пойдут туда, где стоит трёхэтажный. То есть мат попросту оттолкнёт людей от футбола. Не надо никого оскорблять, не надо агрессии на трибунах.

Агрессия, борьба должны быть на футбольном поле. Болельщики же должны получать удовольствие от этого процесса.

Я верю в то, что болельщики могут дружить, ходить друг к другу в гости, выпивать-закусывать и обсуждать прошедший матч. Это моя мечта, самый важный для меня момент. Как объяснить это людям? Попробую через вашу газету. Я всё-таки уважаемый человек, надеюсь, они меня воспримут.

— Вы сказали, что ещё 5 лет потренируете. Почему вы себе такой срок отмерили?

— Ну, я так чувствую. Вот и весь сказ.