Авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент с Луневым
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Авиакомпания «Россия» осуждают резкую реакцию вратаря футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Андрея Лунева в московском аэропорту «Внуково», сообщили в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Авиакомпания «Россия» осуждают резкую реакцию вратаря футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Андрея Лунева в московском аэропорту «Внуково», сообщили в
Полиция в среду составила протокол о мелком хулиганстве на пассажира, который нарушал общественный порядок в московском аэропорту «Внуково», сообщила РИА Новости
«Зенит» и «Россия» осуждает резкую реакцию Андрея Лунева на ситуацию, сложившуюся во «Внуково», — говорится в сообщении.
«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании “Россия” у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — процитировала
«Со своей стороны “Россия” внимательно и всесторонне изучит все детали конфликта», — добавили в
Также в авиакомпании отметили, что безопасность полетов — безусловный приоритет «России».
«Задача обеспечения безопасности требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения пассажирами как в терминале аэропорта, так и на борту воздушного судна. Авиакомпания “Россия” отмечает полную согласованность действий работников служб аэропорта Внуково, обслуживающей рейсы компании и правоохранительных органов», — добавили в