Авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент с Луневым

Источник: Спорт РИА Новости

Полиция в среду составила протокол о мелком хулиганстве на пассажира, который нарушал общественный порядок в московском аэропорту «Внуково», сообщила РИА Новости пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. По данным некоторых СМИ, им оказался вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунев. Был составлен протокол об административном правонарушении по части1 статьи 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»).

«Зенит» и «Россия» осуждает резкую реакцию Андрея Лунева на ситуацию, сложившуюся во «Внуково», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что футболист приносит искренние извинения за свои слова в адрес сотрудников аэропорта и авиакомпании.

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«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании “Россия” у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — процитировала пресс-служба «России» Лунева.

«Со своей стороны “Россия” внимательно и всесторонне изучит все детали конфликта», — добавили в пресс-службе.

Также в авиакомпании отметили, что безопасность полетов — безусловный приоритет «России».