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11:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переговоры с «Ромой» по Понсе от «Спартака» ведет Цорн

По информации «СЭ», контакт с «Ромой» по поводу приобретения прав на 22-летнего атакующего разыгрывающего хавбека Эзекьеля Понсе поддерживает генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

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Аргентинец давно значился в списках селекционеров красно-белых, но в свое время римский клуб оказался настойчивее. Правда, в этой команде у футболиста не пошло, и он был отдан в аренду в греческий АЕК.

По нашим данным, московский клуб предложил Понсе зарплату около 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.

Переговоры находятся в решающей стадии, трансферная цена должна составить около 7 миллионов евро. (Вячеслав Короткин).

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