Переговоры с «Ромой» по Понсе от «Спартака» ведет Цорн
По информации «СЭ», контакт с «Ромой» по поводу приобретения прав на 22-летнего атакующего разыгрывающего хавбека Эзекьеля Понсе поддерживает генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
По информации «СЭ», контакт с «Ромой» по поводу приобретения прав на 22-летнего атакующего разыгрывающего хавбека Эзекьеля Понсе поддерживает генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
Аргентинец давно значился в списках селекционеров
По нашим данным, московский клуб предложил Понсе зарплату около 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.
Переговоры находятся в решающей стадии, трансферная цена должна составить около 7 миллионов евро. (Вячеслав Короткин).