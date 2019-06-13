Мамаев назвал позором происходящее в суде

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«Восемь месяцев мы чего-то просим. Просить что-то еще сейчас не хочу. Все происходящее — это позор. Я уверен на 1000% процентов, что сегодня ничего не изменится. Это шоу», — заявил осужденный футболист.

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Дело футболистов

В октябре минувшего года нападающий «Зенита» Кокорин, полузащитник «Краснодара» Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Сначала компания избила на улице Виталия Соловчука. Следующий конфликт состоялся в кафе, где подозреваемые избили Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.

Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.