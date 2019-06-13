Мамаев назвал позором происходящее в суде
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отказался просить суд о снисхождении во время рассмотрения жалобы в Мосгорсуде, сообщает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отказался просить суд о снисхождении во время рассмотрения жалобы в Мосгорсуде, сообщает корреспондент РИА Новости.
«Восемь месяцев мы
В октябре минувшего года нападающий «Зенита» Кокорин, полузащитник «Краснодара» Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Сначала компания избила на улице Виталия Соловчука. Следующий конфликт состоялся в кафе, где подозреваемые избили Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.
Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.
Учитывая проведенное в изоляторе время, им предстоит провести в заключении по семь с половиной и по шесть с половиной месяцев соответственно.