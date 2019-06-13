«Смешно и ужасно»: Лунев повинился после дебоша

Источник: РИА "Новости"

Вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунев прокомментировал инцидент, который произошел 12 июня в московском аэропорту Внуково. По сообщениям СМИ, футболист попал на борт, следовавшим рейсом из Москвы в Санкт-Петербург, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сам Лунев, как отмечается, вел себя вызывающе, а на его поведение обратили внимание сотрудники аэропорта, отказавшие спортсмену в посадке. В ответ на это, как утверждают работники авиакомпании, 27-летний голкипер оскорбил их, используя нецензурную лексику.

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В итоге Лунев был задержан правоохранительными органами, после чего был оформлен протокол об административном нарушении, у футболиста после забора крови был обнаружен алкоголь в количестве 0,77 промилле, а сам вратарь оштрафован на одну тысячу рублей.

Позднее Лунев принес извинения за свое поведение, признав свою вину.

«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — приводит слова Лунева ТАСС.

Вместе с тем футболист выразил мнение, что произошедший инцидент не заслуживает повышенного внимания со стороны общественности и СМИ, заявив, что не нанес дискомфорта никому из пассажиров и сотрудников аэропорта.

«Мы никого не трогали, никому не мешали, никакого барагоза — то, что там пишут, — ничего такого не было. Это все бред просто какой-то. То, что я прочитал, это… Ну, смешно, блин! Смешно и ужасает, если честно. Наши журналисты — уникальные люди», — цитирует Лунева РЕН-ТВ.

Поведение футболиста, который отправлялся обратно в Санкт-Петербург после своего отъезда в национальную сборную на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с командами Сан-Марино и Кипра, где участия не принял, осудили в его клубе.

Так, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил намерение провести с вратарем сине-бело-голубых профилактическую беседу, а также не исключил возможности выписать игроку штраф.

«Будем ли его штрафовать? Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться», — приводит ТАСС слова Медведева.

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К слову, пресс-служба «Зенита» утверждает, что произошедший во Внуково инцидент уже исчерпан. Также в петербургском клубе не исключили, что сотрудники авиакомпании, которая обслуживала данный рейс, сами помешали Луневу попасть на самолет.

«Конфликт во Внуково, в который был втянут Андрей Лунев, давно исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который видимо решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», — говорится в сообщении.

Не исключено, что накажут Лунева и в сборной России.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов придерживается строгой дисциплины в коллективе, и подобное правонарушение со стороны голкипера «Зенита» может также обернуться ему санкциями.

Напомним, сборная России обыграла команды Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0). После четырех туров отборочного этапа Евро-2020 россияне занимают второе место в турнирной таблице группы I, имея в своем активе девять очков.

Семен Андреев

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