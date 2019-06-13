Источник: «Казахский Месси» Еркебулан Сейдахмет возвращается в «Уфу»

Источник: Reuters

Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к руководству российского клуба.

О возвращении футболиста в команду будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что 27 февраля Сейдахмет попрощался с «Уфой», опубликовав пост в своем Instagram`e, и перешел в болгарский клуб. В составе «Левски» он не смог проявить себя из-за травмы. На его счету всего три официальных матча.

В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В минувшем чемпионате РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.