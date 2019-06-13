Кокорин обратился к суду с призывом о справедливости
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ходе очередного судебного заседания призвал суд быть более гуманным, сообщает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ходе очередного судебного заседания призвал суд быть более гуманным, сообщает корреспондент РИА Новости.
«От суда прошу справедливости. Хотелось бы, чтобы люди, которые тут за все отвечают, основывались на уголовном кодексе.
Пресненский суд столицы 8 мая приговорил Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима. Именно на таком сроке настаивала прокурор Светлана Тарасова.
Согласно обвинительному заключению, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.
По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.