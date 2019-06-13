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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин обратился к суду с призывом о справедливости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ходе очередного судебного заседания призвал суд быть более гуманным, сообщает корреспондент РИА Новости.

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«От суда прошу справедливости. Хотелось бы, чтобы люди, которые тут за все отвечают, основывались на уголовном кодексе. По-человечески обращаюсь к суду: дайте шанс, не хотим отправиться непонятно куда, чтобы заниматься непонятно чем. Ну может быть я ошибся, а мы сидим тут, сто человек, и разбираем. Следствие занималось этим полгода. Вот и вся разница. Хотим справедливости. И выйти, конечно», — заявил Кокорин.

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Пресненский суд столицы 8 мая приговорил Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима. Именно на таком сроке настаивала прокурор Светлана Тарасова.

Согласно обвинительному заключению, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

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15:12 (мск)© Ньюстюб
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