Кокорин обратился к суду с призывом о справедливости

«От суда прошу справедливости. Хотелось бы, чтобы люди, которые тут за все отвечают, основывались на уголовном кодексе. По-человечески обращаюсь к суду: дайте шанс, не хотим отправиться непонятно куда, чтобы заниматься непонятно чем. Ну может быть я ошибся, а мы сидим тут, сто человек, и разбираем. Следствие занималось этим полгода. Вот и вся разница. Хотим справедливости. И выйти, конечно», — заявил Кокорин.