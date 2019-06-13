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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Камиль Закиров перешел из «Анжи» в «Рубин»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полузащитник Камиль Закиров перешел из махачкалинского «Анжи» в «Рубин», сообщается на сайте казанского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на четыре года. Закиров дебютировал в Российской премьер-лиге 1 марта, всего за основной состав «Анжи» хавбек провел 13 матчей и забил один мяч.

Закиров также выступал за молодежные команды «Краснодара» и «Анжи».

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