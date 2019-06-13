Камиль Закиров перешел из «Анжи» в «Рубин»
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полузащитник Камиль Закиров перешел из махачкалинского «Анжи» в «Рубин», сообщается на сайте казанского футбольного клуба.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полузащитник Камиль Закиров перешел из махачкалинского «Анжи» в «Рубин», сообщается на сайте казанского футбольного клуба.
Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на четыре года. Закиров дебютировал в Российской
Закиров также выступал за молодежные команды «Краснодара» и «Анжи».