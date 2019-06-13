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17:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Изменен приговор Кокорину и Мамаеву

Московский городской суд отменил приговор Пресненского суда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и вынес новое решение, сообщает РИА Новости.

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«Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту “а” части 1 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия — прим. “Ленты.ру”)», — пояснила «Ленте.ру» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В новом приговоре сохранены прежние сроки наказания обоим игрокам. Согласно закону, после решения апелляционной инстанции приговор вступает в законную силу, в связи с чем спортсменов в ближайшее время этапируют в колонию для отбытия наказания. Таким образом, они будут отбывать наказание в местах лишения свободы.

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Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год пять месяцев.

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