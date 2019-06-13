«Рубин» подписал контракт с голкипером «Анжи» Юрием Дюпиным
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. «Рубин» подписал контракт с голкипером махачкалинского «Анжи» Юрием Дюпиным, сообщается на сайте казанского футбольного клуба.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. «Рубин» подписал контракт с голкипером махачкалинского «Анжи» Юрием Дюпиным, сообщается на сайте казанского футбольного клуба.
Соглашение с 31-летним вратарем рассчитано до окончания сезона-2019/20. В прошедшем сезоне Дюпин провел за «Анжи» 30 матчей в Российской
«Юрий Дюпин — качественный вратарь, хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильных качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.