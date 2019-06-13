Текущие события
Футбол. Сборные
11.06
Хорватия1
Тунис2
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Греция2
Армения3
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Италия2
Босния и Герцеговина1
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Лихтенштейн0
Финляндия2
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Бельгия3
Шотландия0
Футбол. Сборные
12.06
Марокко0
Гамбия1
Все события
Фоторепортажи
8Тренировка сборной России
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
18:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» подписал контракт с голкипером «Анжи» Юрием Дюпиным

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. «Рубин» подписал контракт с голкипером махачкалинского «Анжи» Юрием Дюпиным, сообщается на сайте казанского футбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 31-летним вратарем рассчитано до окончания сезона-2019/20. В прошедшем сезоне Дюпин провел за «Анжи» 30 матчей в Российской премьер-лиге, шесть из них он отыграл «на ноль».

Читайте также
Бердыев и «Рубин»: что происходит в Казани?

«Юрий Дюпин — качественный вратарь, хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильных качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.

Дюпин также выступал за команды «Динамо» (Бийск), «Динамо» (Барнаул), «Металлург» (Новокузнецк), «СКА-Энергия» (Хабаровск) и «Кубань» (Краснодар).
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве трагически погибла 26-летняя звезда киберспорта
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу
«Позор, очередное шоу»: Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
Сборная России на ЧМ-2018 и сейчас: как она изменилась
УЕФА открыл дело против Украины после крупной победы над Сербией
«СЭ»: Защитник «Спартака» перейдет в «Крылья Советов»
Аргентинцы, выходившие в финал ЧМ-2014. Где они сейчас? (фото)
Украинец получил российскую премию «Легенда бокса»
Сергей Иванов сожалеет о грядущих изменениях в составе ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь