Боярский отреагировал на новый приговор Кокорину и Мамаеву

«Меня это очень огорчает, я рассчитывал на то, что они свою вину уже искупили. Но, вероятно, поскольку в последнее время очень много внимания уделено разным судебным процессам, наверное, на это внимание будет обращено, и поэтому все осталось так как есть. Меня это печалит, конечно.