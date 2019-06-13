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9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
18:25 (мск), источник: Sport24

Боярский отреагировал на новый приговор Кокорину и Мамаеву

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал отказ Мосгорсуда удовлетворить апелляцию по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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«Меня это очень огорчает, я рассчитывал на то, что они свою вину уже искупили. Но, вероятно, поскольку в последнее время очень много внимания уделено разным судебным процессам, наверное, на это внимание будет обращено, и поэтому все осталось так как есть. Меня это печалит, конечно.

Сможет ли помочь Кокорин «Зениту» в Лиге чемпионов? Я думаю, этот вопрос нужно адресовать Семаку, потому что он наверняка в курсе всех событий, он знает, на что рассчитывать ему и Кокорину, — сказал Боярский в беседе с корреспондентом Sport24.ru Максимом Гужевским.

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