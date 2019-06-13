Боярский отреагировал на новый приговор Кокорину и Мамаеву
Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал отказ Мосгорсуда удовлетворить апелляцию по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал отказ Мосгорсуда удовлетворить апелляцию по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Меня это очень огорчает, я рассчитывал на то, что они свою вину уже искупили. Но, вероятно, поскольку в последнее время очень много внимания уделено разным судебным процессам, наверное, на это внимание будет обращено, и поэтому все осталось так как есть. Меня это печалит, конечно.
Сможет ли помочь Кокорин «Зениту» в Лиге чемпионов? Я думаю, этот вопрос нужно адресовать Семаку, потому что он наверняка в курсе всех событий, он знает, на что рассчитывать ему и Кокорину, — сказал Боярский в беседе с корреспондентом Sport24.ru Максимом Гужевским.