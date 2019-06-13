Почему суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, но они продолжат сидеть
Разбираемся, что это значит.
Разбираемся, что это значит.
Кокорин с Мамаевым останутся под стражей. Сегодня в Пресненском суде Москвы судьи ожидаемо отказали в апелляции по громкому делу.
Хотя в
В то, что футболистов отпустят, поверил не только он, но и множество журналистов в зале суда. Всё
Те слова оказались чисто процессуальной формальностью. Мы обратились к юристу Дмитрию Аграновскому за прояснением курьёза.
Решение суда основывается на положениях статьи 389.23 — «Отмена приговора или иных решений суда первой инстанции». Она гласит, что если имеются нарушения, которые могут быть исправлены в судебном заседании апелляционной инстанции, то суд отменяет приговор и выносит новый. Звучит это как отмена приговора, а на практике никакой отмены не происходит. Эта формулировка из новой редакции кодекса не очень удачна, она сбивает человека с толку.
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По факту же шансов на досрочное освобождение футболистов почти нет. По крайней мере, УДО им уже точно не светит. Вот что сказал Андрей Ромашов, адвокат
Права на УДО ребята не имеют. В 2016 году пленум Верховного суда постановил, что с момента прибытия в колонию осуждённый должен отбыть там минимум шесть месяцев, чтобы доказать поведением, что он встал на путь исправления.
Теперь футболистов почти наверняка ждёт этапирование из СИЗО. Несмотря на возможное обжалование приговора в Верховном суде и Европейском суде по правам человека.
Отъезд в колонию может случиться в любой день — скорее всего, она будет в области, прилегающей к московской. Так что эпичный сериал если не окончен, то уж точно встаёт на паузу.