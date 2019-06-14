Зайнутдинов назвал сроки своего восстановления после травмы

Источник: NASA

В интервью для видеоблога КФФ футболист отметил, что уже в ближайшее время планирует вернуться на поле.

Напомним, после одной из тренировок сборной в Нур-Султане у Зайнутдинова была обнаружена мышечная травма.

— Как у тебя со здоровьем?

— Все нормально. Через неделю буду тренироваться, дай бог.

— Планируешь в Тараз поехать?

— Да, поеду на пару дней. У нас сборы с 20-го начинаются.