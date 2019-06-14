Текущие события
Футбол. Сборные
12.06
Марокко0
Гамбия1
Футбол. Сборные
13.06
Египет1
Танзания0
Футбол. Сборные
15.06
Индонезия
Вануату
Футбол. Сборные
15.06
Кот-д`Ивуар
Уганда
Футбол. Сборные
16.06
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал
Нигерия
Все события
Фоторепортажи
16Россия победила Кипр в отборе Евро-2020
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
09:10 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов назвал сроки своего восстановления после травмы

Полузащитник российского клуба «Ростов» и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, пропустивший матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы, рассказал о своем восстановлении, передают Vesti.kz.

Наверх
Источник: NASA

В интервью для видеоблога КФФ футболист отметил, что уже в ближайшее время планирует вернуться на поле.

Читайте также
«Куат — лидер сборной, у Исламхана бывают перепады». Экс-защитник сборной Казахстана — о матчах с Бельгией и Сан-Марино

Напомним, после одной из тренировок сборной в Нур-Султане у Зайнутдинова была обнаружена мышечная травма.

— Как у тебя со здоровьем?

— Все нормально. Через неделю буду тренироваться, дай бог.

— Планируешь в Тараз поехать?

— Да, поеду на пару дней. У нас сборы с 20-го начинаются.

Напомним, что в последних матчах квалификации на Евро-2020 казахстанские футболисты сначала на выезде проиграли бельгийцам (0:3), а затем дома переиграли Сан-Марино (4:0).

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Тридцать первые стали первыми: итоги Кубка Стэнли
Отодвинули США: «Торонто» сотворил сенсацию в НБА
РПЛ выступила против плана УЕФА по реформированию еврокубков
Унизительное место: куда катится карьера Роналду
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба
Зидан сделал выбор между Эриксеном и Погба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь