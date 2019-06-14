Зайнутдинов назвал сроки своего восстановления после травмы
Полузащитник российского клуба «Ростов» и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, пропустивший матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и
Полузащитник российского клуба «Ростов» и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, пропустивший матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и
В интервью для видеоблога КФФ футболист отметил, что уже в ближайшее время планирует вернуться на поле.
Напомним, после одной из тренировок сборной в
— Как у тебя со здоровьем?
— Все нормально. Через неделю буду тренироваться, дай бог.
— Планируешь в Тараз поехать?
— Да, поеду на пару дней. У нас сборы с 20-го начинаются.
Напомним, что в последних матчах квалификации на Евро-2020 казахстанские футболисты сначала на выезде проиграли бельгийцам (0:3), а затем дома переиграли