Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

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Контракт рассчитан на четыре года. В заявлении отмечается, что 32-летний футболист уже начал подготовку к новому сезону. 8 и 11 июня Еременко не принимал участия в матчах сборной Финляндии в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года. По словам отца футболиста, Еременко не был вызван в сборную по причине травмы.

«Роман Еременко — отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на четыре года. Он настоящий профессионал, уверен, что Роман и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды», — заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

«Я счастлив, что остаюсь в “Ростове”, очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на “Ростов-Арене”. У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Это повлияло на мое решение остаться в клубе», — заявил Еременко.

В ноябре 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Еременко на два года. Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в которой были обнаружены следы кокаина. В августе 2018 года срок дисквалификации истек, Еременко подписал контракт с московским «Спартаком», а в январе 2019 года перешел в «Ростов». Вызовов в национальную команду после отбытия дисквалификации игрок не получал.