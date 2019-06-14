Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
ТАСС, 14 июня. Футбольный клуб «Ростов» подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила
ТАСС, 14 июня. Футбольный клуб «Ростов» подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила
Контракт рассчитан на четыре года. В заявлении отмечается, что 32-летний футболист уже начал подготовку к новому сезону. 8 и 11 июня Еременко не принимал участия в матчах сборной Финляндии в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года. По словам отца футболиста, Еременко не был вызван в сборную по причине травмы.
«Роман Еременко — отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на четыре года. Он настоящий профессионал, уверен, что Роман и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды», — заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.
«Я счастлив, что остаюсь в “Ростове”, очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на “Ростов-Арене”. У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Это повлияло на мое решение остаться в клубе», — заявил Еременко.
В ноябре 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Еременко на два года. Причиной санкций стала положительная
Всего полузащитник провел за клуб из