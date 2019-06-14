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14:55 (мск), источник: ТАСС

Футболист Луценко покинул московское «Динамо»

ТАСС, 14 июня. Нападающий Евгений Луценко покинул московский футбольный клуб «Динамо». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

У 32-летнего игрока закончился контракт с клубом.

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Луценко выступал за «Динамо» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за бело-голубых 31 матч, в котором отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Ранее нападающий выступал за московское «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «СКА-Энергию» из Хабаровска, белгородский «Салют» и саранскую «Мордовию». Луценко дважды становился победителем Футбольной национальной лиги, в составе «Мордовии» (2013/14) и в составе «Динамо» (2016/17).

В прошедшем сезоне чемпионата России «Динамо» заняло 12-е место.

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