Футболист Луценко покинул московское «Динамо»
ТАСС, 14 июня. Нападающий Евгений Луценко покинул московский футбольный клуб «Динамо». Об этом в пятницу сообщила
ТАСС, 14 июня. Нападающий Евгений Луценко покинул московский футбольный клуб «Динамо». Об этом в пятницу сообщила
У 32-летнего игрока закончился контракт с клубом.
Луценко выступал за «Динамо» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за
Ранее нападающий выступал за московское «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «СКА-Энергию» из Хабаровска, белгородский «Салют» и саранскую «Мордовию». Луценко дважды становился победителем Футбольной национальной лиги, в составе «Мордовии» (2013/14) и в составе «Динамо» (2016/17).
В прошедшем сезоне чемпионата России «Динамо» заняло 12-е место.