Адвокат Мамаева подал жалобу на спавшего во время заседания прокурора

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В четверг Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Александру Кокорину. Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации действий футболистов: теперь стул официально признан оружием, с помощью которого был избит чиновник Денис Пак.

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«В период выступления защитников и осужденных в прениях сторон прокурор Зверева, проявляя явное неуважение к составу суда,… после своего формального выступления демонстративно самоустранилась от дальнейшего участия в процессе. В течение продолжительного времени она сначала изучала УПК РФ, затем дремала, а после перерыва — листала материалы неизвестного уголовного дела», — говорится в жалобе Бушманова.

«На мои замечания (она) никак не отреагировала, не извинилась, продолжила демонстрировать свое пренебрежительное отношение к суду, сторонам, присутствующим и закону. Указанное… более чем недопустимо», — добавил адвокат.