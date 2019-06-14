Адвокат Мамаева подал жалобу на спавшего во время заседания прокурора

В четверг Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Александру Кокорину. Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации действий футболистов: теперь стул официально признан оружием, с помощью которого был избит чиновник Денис Пак.
«В период выступления защитников и осужденных в прениях сторон прокурор Зверева, проявляя явное неуважение к составу суда,… после своего формального выступления демонстративно самоустранилась от дальнейшего участия в процессе. В течение продолжительного времени она сначала изучала УПК РФ, затем дремала, а после перерыва — листала материалы неизвестного уголовного дела», — говорится в жалобе Бушманова.
«На мои замечания (она) никак не отреагировала, не извинилась, продолжила демонстрировать свое пренебрежительное отношение к суду, сторонам, присутствующим и закону. Указанное… более чем недопустимо», — добавил адвокат.
Две драки, стоившие футболистам и их друзьям свободы, случились в Москве 8 октября прошлого года. Сначала компания на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, и Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.