Источник: «Лацио» вновь проявляет интерес к Азмуну

Источник: РИА "Новости"

По информации CittaCeleste, спортивный директор римского клуба Игли Таре наблюдал за выступлениями иранца, еще когда он являлся игроком «Рубина». «Лацио» возобновил интерес к игроку после того, как не смог подписать бразильца Весли Мораеса, который решил перейти в «Астон Виллу».

Также «Лацио» рассматривает вариант с покупкой Андреа Петаньи из «Аталанты», но Таре отдает предпочтение 24-летнему Азмуну.

Сердар Азмун перешел из казанского клуба в «Зенит» прошлой зимой за 12 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.