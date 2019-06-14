Источник: «Лацио» вновь проявляет интерес к Азмуну
Форвард «Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лацио».
Форвард «Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лацио».
По информации CittaCeleste, спортивный директор римского клуба Игли Таре наблюдал за выступлениями иранца, еще когда он являлся игроком «Рубина». «Лацио» возобновил интерес к игроку после того, как не смог подписать бразильца Весли Мораеса, который решил перейти в «Астон Виллу».
Также «Лацио» рассматривает вариант с покупкой Андреа Петаньи из «Аталанты», но Таре отдает предпочтение 24-летнему Азмуну.
Сердар Азмун перешел из казанского клуба в «Зенит» прошлой зимой за 12 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.
В сезоне 2018/19 иранский форвард провел 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. В составе