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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Лацио» вновь проявляет интерес к Азмуну

Форвард «Зенита"​ Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лацио».

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Источник: РИА "Новости"

По информации CittaCeleste, спортивный директор римского клуба Игли Таре наблюдал за выступлениями иранца, еще когда он являлся игроком «Рубина». «Лацио» возобновил интерес к игроку после того, как не смог подписать бразильца Весли Мораеса, который решил перейти в «Астон Виллу».

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Также «Лацио» рассматривает вариант с покупкой Андреа Петаньи из «Аталанты», но Таре отдает предпочтение 24-летнему Азмуну.

Сердар Азмун перешел из казанского клуба в «Зенит» прошлой зимой за 12 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне 2018/19 иранский форвард провел 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. В составе сине-бело-голубых Азмун стал чемпионом России.

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