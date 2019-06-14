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20:14 (мск), источник: Sport24

Уйдут ли Фернандо и Зе Луиш и вернется ли Промес? Как изменится «Спартак» летом

Кононов строит новую команду.

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Источник: Sport24

После неудачного сезона «Спартак» ждут серьезные изменения. Олег Кононов получил от руководства карт-бланш на формирование состава. При самом удачном раскладе красно-белые усилят все линии команды.

Кто уйдет

Зимой «Спартак» активно избавлялся от игроков, не проходящих в основу (Джано, Самедов, Попов, Тимофеев) и, судя по всему, продолжит этот тренд летом. Первый в списке на выход — Денис Глушаков: негативный фон от пребывания капитана в команде перевешивает то, что он показывает на поле.

Сам Глушаков, впрочем, еще на что-то надеется.

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Также ожидаем уход Софьяна Ханни — его хочет взять в аренду «Нант». Вопрос, на каких условиях.

Нападение команды, возможно, останется неизменным. Новички в этой линии возможны только при условии продажи кого-то из действующих игроков. Предметный интерес в данный момент есть только к Зе Луишу, но «Порту», который хочет видеть бомбардира у себя в составе, пока не готов заплатить «Спартаку» требуемые 12 млн евро.

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Другой ликвидный актив, на котором «Спартак» готов при случае заработать — бразилец Фернандо.

Кто придет

В первую очередь главному тренеру требуется качественный игрок в центральную линию, которая в прошлом году часто проседала. Плюс нужно кем-то заменить уходящего Дениса Глушакова. В данный момент в СМИ говорят о двух возможных кандидатах на эту роль: аргентинский полузащитник «Брайтона» Алексис Макалистер и принадлежащий «Роме» Эсекьель Понсе.

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В атакующей линии уже произошли изменения. Из тульской аренды вернулся Зелимхан Бакаев, который, скорее всего, в начале сезона будет основным фланговым полузащитником. А вот Александр Ташаев, скорее всего, покинет красно-белых и будет либо продан, либо отдан в годичную аренду. Также красно-белых интересует возможность приобретения еще одного игрока тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова.

Источник: Sport24

Кроме того, «Спартак» планирует усилиться еще одним голкипером. Игра молодого Александра Максименко не всегда устраивает Кононова, а считавшийся первым номером в начале прошлого сезона Александр Селихов часто травмируется. Наиболее вероятным кандидатом на переход в «Спартак» видится голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов.

А вот возвращения Квинси Промеса, которого ждут многие болельщики и сам игрок, скорее всего, не случится. Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи не горит желанием отпускать голландца — вместо этого он рекомендует новому тренеру Хулену Лопетеги использовать Промеса в привычной роли вингера.

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Тренер

Олег Кононов не решил ни одну из поставленных на сезон задач и тем не менее остался в «Спартаке». И пробудет там как минимум до квалификации Лиги Европы — этапа, который в свое время стоил работы Дмитрию Аленичеву. Даже без учета заезженной фразы про четыре месяца на построение команды игра красно-белых далека от искрометности. Но многое будет зависеть от того, что удастся сделать на трансферном рынке. Новый «Спартак», очевидно, строится вокруг молодежи и нескольких крепких легионеров.

Сборы и товарищеские матчи

На 15 июня у «Спартака» назначено медобследование. С 16 по 21 число команда тренируется в Тарасовке. На 22 июня назначен товарищеский матч с новичком РПЛ «Сочи».

24 июня команда вылетает в Австрию, где с 26 июня по 4 июля примет участие в Кубке Париматч Премьер.

Расписание игр:

  • 26 июня — с «Ростовом»
  • 30 июня — с ЦСКА
  • 4 июля — с «Краснодаром»
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После этого спартаковцы вернутся в Москву.

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