Уйдут ли Фернандо и Зе Луиш и вернется ли Промес? Как изменится «Спартак» летом
Кононов строит новую команду.
Кононов строит новую команду.
После неудачного сезона «Спартак» ждут серьезные изменения. Олег Кононов получил от руководства
Зимой «Спартак» активно избавлялся от игроков, не проходящих в основу (Джано, Самедов, Попов, Тимофеев) и, судя по всему, продолжит этот тренд летом. Первый в списке на выход — Денис Глушаков: негативный фон от пребывания капитана в команде перевешивает то, что он показывает на поле.
Сам Глушаков, впрочем, еще на
Также ожидаем уход Софьяна Ханни — его хочет взять в аренду «Нант». Вопрос, на каких условиях.
Нападение команды, возможно, останется неизменным. Новички в этой линии возможны только при условии продажи
Другой ликвидный актив, на котором «Спартак» готов при случае заработать — бразилец Фернандо.
В первую очередь главному тренеру требуется качественный игрок в центральную линию, которая в прошлом году часто проседала. Плюс нужно
В атакующей линии уже произошли изменения. Из тульской аренды вернулся Зелимхан Бакаев, который, скорее всего, в начале сезона будет основным фланговым полузащитником. А вот Александр Ташаев, скорее всего, покинет
Кроме того, «Спартак» планирует усилиться еще одним голкипером. Игра молодого Александра Максименко не всегда устраивает Кононова, а считавшийся первым номером в начале прошлого сезона Александр Селихов часто травмируется. Наиболее вероятным кандидатом на переход в «Спартак» видится голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов.
А вот возвращения Квинси Промеса, которого ждут многие болельщики и сам игрок, скорее всего, не случится. Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи не горит желанием отпускать голландца — вместо этого он рекомендует новому тренеру Хулену Лопетеги использовать Промеса в привычной роли вингера.
Олег Кононов не решил ни одну из поставленных на сезон задач и тем не менее остался в «Спартаке». И пробудет там как минимум до квалификации Лиги Европы — этапа, который в свое время стоил работы Дмитрию Аленичеву. Даже без учета заезженной фразы про четыре месяца на построение команды игра
На 15 июня у «Спартака» назначено медобследование. С 16 по 21 число команда тренируется в Тарасовке. На 22 июня назначен товарищеский матч с новичком РПЛ «Сочи».
24 июня команда вылетает в Австрию, где с 26 июня по 4 июля примет участие в Кубке Париматч Премьер.
После этого спартаковцы вернутся в Москву.