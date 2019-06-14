Названы самые дорогие футболисты российского чемпионата

Источник: РИА "Новости"

Фернандес оценивается в 30 миллионов евро. Вторым в рейтинге стал хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич (20 миллионов евро). Третье и четвертое места разделили хавбеки Гжегож Крыховяк и Виктор Классон, защищающие цвета «Локомотива» и «Краснодара» соответственно. Их трансферная стоимость составила 18 миллионов евро.

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Кроме них в пятерку вошел иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. По оценке transfermarkt.com, 24-летний футболист стоит 17 миллионов евро.