Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма присоединился к штабу
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма присоединился к штабу
Срок контракта с 39-летним Ледесмой не уточняется.
В 2002 году Ледесма начал профессиональную карьеру в испанском клубе «Эстремадура» в качестве физиотерапевта. Затем он на протяжении трех сезонов работал в английском «Ливерпуле». В 2013 году он начал работу в московском «Локомотиве». Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
В июне 2015 года Ледесма присоединился к мадридскому «Реалу», затем вернулся в «Локомотив», а после полутора сезонов работы в московском клубе заключил соглашение с китайским «Хэбэй Чайна Форчун».