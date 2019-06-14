Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»

В 2002 году Ледесма начал профессиональную карьеру в испанском клубе «Эстремадура» в качестве физиотерапевта. Затем он на протяжении трех сезонов работал в английском «Ливерпуле». В 2013 году он начал работу в московском «Локомотиве». Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.