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20:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма присоединился к штабу санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Срок контракта с 39-летним Ледесмой не уточняется.

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В 2002 году Ледесма начал профессиональную карьеру в испанском клубе «Эстремадура» в качестве физиотерапевта. Затем он на протяжении трех сезонов работал в английском «Ливерпуле». В 2013 году он начал работу в московском «Локомотиве». Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.

В июне 2015 года Ледесма присоединился к мадридскому «Реалу», затем вернулся в «Локомотив», а после полутора сезонов работы в московском клубе заключил соглашение с китайским «Хэбэй Чайна Форчун».

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