Геннадий Орлов: Думаю, что «Зенит» продлит контракт с Кокориным. Ему нужно дать шанс
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые были осуждены за драки в Москве.
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые были осуждены за драки в Москве.
— Что тут сказать… Я согласен с Юрием Палычем Семиным, который заявил, что это хулиганство тянет на 15 суток. А так как мы с ним ровесники, то я солидарен со мнением главного тренера «Локомотива». Вот и все. Показательный процесс…
— Верите, что Кокорин еще будет играть в «Зените»?
— Да, я все равно верю. В декабре он должен вернуться. Ему дадут шанс. Так же, как и Мамаеву. Павла тоже
— Не сломаются?
— Все зависит от них самих! Надо тренироваться. Надеюсь, в тех местах, куда их отправят, есть возможность
— Но Кокорин и Мамаев по уровню футбольного таланта
— Я говорю про пример, про метод. Понимаете? Стрельцов же смог после нескольких лет заключения вернуться в большой футбол. Так вот пусть он станет маяком для Кокорина и Мамаева!
— Значит, вы не исключаете, что Кокорин вновь заиграет даже в «Зените»? У него же летом закончится контракт…
— Заканчивается. Но думаю, контракт продлят на других условиях. А куда деваться? Считаю, шанс парню все равно нужно дать. Кокорин оступился, да. Но мы же гуманисты. Или теперь должны отвернуться от него? Моя позиция такова: любой человек имеет право на шанс. Был у нас такой замечательный педагог Макаренко, написал «Педагогическую поэму», вот он проповедовал такие вещи. Ведь Кокорин никого не убил, никого не изнасиловал. Хулиганство. И что теперь? Отрезанный для общества ломоть? Да так не должно быть!
— Не должно.
— И я буду относиться к Кокорину, когда он начнет тренироваться, с симпатией. И по возможности способствовать тому, чтобы он поднялся. Как и Мамаев. Потому что для России они незаурядные футболисты. Незаурядные. А теперь все зависит от их характера, от их воли.