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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов и Бахтияров сохранили свои ценники в обновленном рейтинге от Transfermarkt

Обновился рейтинг трансферной стоимости футболистов российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно данным Transfermarkt, Бахтиер Зайнутдинов из «Ростова» и Акмаль Бахтияров из «Сочи» сохранили свои трансферные стоимости.

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Если у Зайнутдинова она составляет 1,2 миллиона евро, то у Бахтиярова — 125 тысяч евро.

Оба игрока перешли в свои нынешние клубы в начале текущего года, заключив контракты до лета 2020-го. При этом у Зайнутдинова есть опция продления соглашения еще на один сезон.

В активе Зайнутдинова десять игр в чемпионате России, на счету Бахтиярова — шесть.

Отметим, что в сезоне-2018/2019 в РПЛ «Ростов» финишировал на девятом месте из 16-ти. В свою очередь «Сочи» в ФНЛ стал вторым, тем самым завоевав путевку в российскую премьер-лигу.

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