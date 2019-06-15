Зайнутдинов и Бахтияров сохранили свои ценники в обновленном рейтинге от Transfermarkt

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным Transfermarkt, Бахтиер Зайнутдинов из «Ростова» и Акмаль Бахтияров из «Сочи» сохранили свои трансферные стоимости.

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Если у Зайнутдинова она составляет 1,2 миллиона евро, то у Бахтиярова — 125 тысяч евро.

Оба игрока перешли в свои нынешние клубы в начале текущего года, заключив контракты до лета 2020-го. При этом у Зайнутдинова есть опция продления соглашения еще на один сезон.

В активе Зайнутдинова десять игр в чемпионате России, на счету Бахтиярова — шесть.