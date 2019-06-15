Зайнутдинов и Бахтияров сохранили свои ценники в обновленном рейтинге от Transfermarkt
Обновился рейтинг трансферной стоимости футболистов российской
Обновился рейтинг трансферной стоимости футболистов российской
Согласно данным Transfermarkt, Бахтиер Зайнутдинов из «Ростова» и Акмаль Бахтияров из «Сочи» сохранили свои трансферные стоимости.
Если у Зайнутдинова она составляет 1,2 миллиона евро, то у Бахтиярова — 125 тысяч евро.
Оба игрока перешли в свои нынешние клубы в начале текущего года, заключив контракты до лета 2020-го. При этом у Зайнутдинова есть опция продления соглашения еще на один сезон.
В активе Зайнутдинова десять игр в чемпионате России, на счету Бахтиярова — шесть.
Отметим, что в сезоне-2018/2019 в РПЛ «Ростов» финишировал на девятом месте из 16-ти. В свою очередь «Сочи» в ФНЛ стал вторым, тем самым завоевав путевку в российскую