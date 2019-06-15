Легионеры и игроки сборных из ФК «Локомотив» пройдут медосмотр перед сезоном индивидуально

Участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года принимали Гилерме, Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки, Федор Смолов (сборная России), Соломон Кверквелия, Хвича Кварацхелия (сборная Грузии), Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус (сборная Польши).

«Команда пройдет медосмотр перед сезоном 19 июня, но без легионеров и сборников, которым предоставлены дополнительные выходные. Они прибудут на сбор позже и пройдут осмотр в индивидуальном порядке», — сообщили в пресс-службе.