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15:13 (мск), источник: ТАСС

Легионеры и игроки сборных из ФК «Локомотив» пройдут медосмотр перед сезоном индивидуально

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московский «Локомотив» перед началом сезона организует медицинский осмотр для иностранных футболистов и игроков национальных сборных в индивидуальном порядке. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года принимали Гилерме, Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки, Федор Смолов (сборная России), Соломон Кверквелия, Хвича Кварацхелия (сборная Грузии), Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус (сборная Польши).
«Команда пройдет медосмотр перед сезоном 19 июня, но без легионеров и сборников, которым предоставлены дополнительные выходные. Они прибудут на сбор позже и пройдут осмотр в индивидуальном порядке», — сообщили в пресс-службе.

В прошлом сезоне «Локомотив» стал обладателем Кубка России и занял второе место в национальном первенстве, что дало право московской команде попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Сезон для «Локомотива» начнется 6 июля матчем за Суперкубок России против санкт-петербургского «Зенита».

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