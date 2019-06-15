Гендиректор «Зенита»: Жирков и Анюков останутся в клубе

Источник: РИА "Новости"

Также Медведев подтвердил, что полузащитник Юрий Жирков продолжит выступать в составе действующих чемпионов России в сезоне-2019/20. Соглашения 35-летнего Жиркова и 36-летнего Анюкова были рассчитаны до 30 июня.

«Жирков остается в составе, а Анюков — в системе клуба на тренерской должности, — сказал Медведев. — Луке Джорджевичу (черногорский нападающий два сезона выступал за тульский “Арсенал” на правах аренды — прим. ТАСС) предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него».

«Что касается комплектования команды, мы будем сообщать информацию по мере заключения договоров. Мы работаем, наша цель не изменилась — это точечное усиление. Имен игроков, которые приходят и уходят, я называть не буду», — добавил он.