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19:15 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита»: Жирков и Анюков останутся в клубе

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Также Медведев подтвердил, что полузащитник Юрий Жирков продолжит выступать в составе действующих чемпионов России в сезоне-2019/20. Соглашения 35-летнего Жиркова и 36-летнего Анюкова были рассчитаны до 30 июня.

«Жирков остается в составе, а Анюков — в системе клуба на тренерской должности, — сказал Медведев. — Луке Джорджевичу (черногорский нападающий два сезона выступал за тульский “Арсенал” на правах аренды — прим. ТАСС) предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него».

«Что касается комплектования команды, мы будем сообщать информацию по мере заключения договоров. Мы работаем, наша цель не изменилась — это точечное усиление. Имен игроков, которые приходят и уходят, я называть не буду», — добавил он.

Жирков выступает за «Зенит» с января 2016 года, вместе с командой из Санкт-Петербурга он выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал чемпионом страны сезона-2018/19. Анюков играл за «Зенит» с 2005 по 2019 год, став пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.

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