Данченко перешел в казанский «Рубин»
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинский защитник Олег Данченко стал новичком казанского «Рубина», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинский защитник Олег Данченко стал новичком казанского «Рубина», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года. Данченко будет выступать за казанскую команду под 33-м номером.
«Олег имеет опыт выступления в Лиге чемпионов в составе донецкого “Шахтера”, у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.
Данченко ранее защищал цвета одесского «Черноморца», «Шахтера», махачкалинского «Анжи». Прошлый сезон он начал в «Шахтере», в составе которого сыграл 12 матчей, затем был отдан в аренду в красноярский «Енисей», за который провел 11 встреч в чемпионате России.