Данченко перешел в казанский «Рубин»

Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года. Данченко будет выступать за казанскую команду под 33-м номером.

«Олег имеет опыт выступления в Лиге чемпионов в составе донецкого “Шахтера”, у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.