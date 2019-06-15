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19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Данченко перешел в казанский «Рубин»

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинский защитник Олег Данченко стал новичком казанского «Рубина», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года. Данченко будет выступать за казанскую команду под 33-м номером.

«Олег имеет опыт выступления в Лиге чемпионов в составе донецкого “Шахтера”, у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.

Данченко ранее защищал цвета одесского «Черноморца», «Шахтера», махачкалинского «Анжи». Прошлый сезон он начал в «Шахтере», в составе которого сыграл 12 матчей, затем был отдан в аренду в красноярский «Енисей», за который провел 11 встреч в чемпионате России.

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