У Глушакова «все в рабочем режиме». Как «Спартак» выходил из отпуска

Источник: Спорт-Экспресс

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Новое руководство — новые традиции. Уже много-много лет «Спартак» проходил медицинское обследование после отпуска в Лужниках. Сексуальная Виктория Гамеева, стресс-тест в масках, вот это вот все. Но времена в московском клубе меняются, и это касается даже таких мелочей. Теперь футболисты будут проходить обследование в лечебно-реабилитационном центре Минздрава на Иваньковском шоссе, в паре километров от «Открытия Арены».

— Проводить медосмотр не в «Лужниках» решило руководство, — объяснял глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов. — Здесь мы ближе к стадиону, в плане логистики здесь, в Тушине, очень удобно. Кроме того, это многопрофильный центр, где есть различные отделения, стационар, расширенная диагностическая база. Хотя и «Лужники» мы не забываем: молодежная команда пройдет там обследование, а «Спартак-2» уже прошел.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UGLVyKMjxXs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Многих игроков приходилось встречать персоналу: они знали только адрес, но не знали корпус. В центре сразу восемь зданий, и можно запутаться. Странно, что «Спартак» раньше не пользовался этим центром: до его стадиона тут действительно ехать минут 5−10, при этом здесь наблюдаются многие московские клубы. Например, пока мы ждали спартаковцев, мимо нас прошел баскетболист ЦСКА Иван Ухов.

Большинство проходили медицинское обследование в субботу. Исключение сделали для семерых сборников — Зобнина, Джикии и Бакаева, ездивших в национальную команду, а также Максименко, Ломовицкого, Глушенкова и Умярова, вызывавшихся в молодежку.

Со временем посещения поступили просто: чтобы футболисты долго не ждали очереди, каждому было назначено свое. Очередность разбили по алфавиту: рано утром, когда на часах еще не было девяти, на Иваньковское шоссе подъехали Джано Ананидзе и Луиз Адриану. Ровно в 12:59, за минуту до назначенного времени, у входа в центр остановился черный минивэн Софьяна Ханни. Опоздавших в эту субботу не было.

Вартапетов говорит, что травм стало меньше

Вартапетов — единственный сотрудник «Спартака», согласившийся поговорить с журналистами. Руководителя медицинского штаба красно-белых, возможно, есть за что поругать. Но к нашей братии он всегда относится доброжелательно и готов идти на встречу. В отличие, кстати, от нового клубного врача — Михаила Бутовского. «Отвечать на вопросы? Это в нашу пресс-службу», — отвечал Михаил, когда Вартапетов подвел его к репортерам.

— Конечно, нам удалось проанализировать причины большой травматичности в прошлом сезоне, — пытался отбиваться от вопросов Вартапетов. — В сравнении с сезоном-2017/18, когда был пик травматизма, все говорит в пользу этого сезона, количество травм в целом сократилось. Это статистика, от нее никуда не деться. Сейчас, надеюсь, мы вышли на полное понимание с тренерами по физической подготовке, будем уделять время профилактике.

Наш собеседник был в хорошем настроении: на начало предсезонных сборов травм нет ни у кого. Залечили свои болячки и Рассказов, и Ребров, и Жиго, и Кутепов, и Селихов. Даже Глушаков в отпуске сумел поправить свое здоровье, и, по всей видимости, сможет начать тренировочный сбор в Тарасовке в общей группе. Если, разумеется, тренерский штаб «Спартака» не будет против.

Глушаков, согласно алфавиту, приехал на медицинское обследование во второй группе — в одно время с Гапоновым, Гулиевым и Ещенко. В хорошем расположении духа, отдохнувший, капитан (пока еще) «Спартака» поприветствовал и клубный персонал, и журналистов. На выходе Глушакова атаковали: кто-то спросил его о медицинском обследовании, я — о будущем в «Спартаке». На все вопросы полузащитник ответил многозначительно: «Все в рабочем режиме».

Вот так, односложно, отвечали практически все футболисты «Спартака». Например, Комбаров свой возможной переход в «Крылья Советов» называл слухами, а Тимофеев, отыгравший в той же Самаре полгода, свое возвращение оценивал как «восхитительное».

Селихов и его AMG

Если Глушаков пришел к зданию пешком, оставив машину где-то неподалеку, то большинство футболистов подъезжали прямо ко входу. Возможно, не всем стоило «палить» свой автомобиль. Например, «пассат» Ещенко выглядел так, будто за его рулем был не действующий футболист, а скорее спортивный журналист, да еще и начинающий: машина была старая, потертая. Тут же начались шутки о том, что зарплата 35-летнего Ещенко еще меньше, чем мы себе представляли.

На том же месте, где Ещенко, через пару часов запарковался Селихов. Вот уж у кого точно «футбольный» автомобиль — AMG GT63S, цены на такие начинаются с 11 миллионов рублей. Только следит вратарь за своим «Мерседесом» так себе: слева и справа кто-то расписался на пыльных дверях: «Артем Пурин», «Я тебя люблю» и еще что-то. Александр, ну помой машину!

Селихов вышел из «Мерседеса» чернее тучи. «Вот они…», — метнул он неодобрительный взгляд в сторону собравшейся прессы. Чувствуется, что настроение у вратаря не очень: слухи о том, что тренерский штаб «Спартак» ищет игрока на роль первого номера, вряд ли могут обрадовать.

Но пока на первом сборе в Тарасовке конкурировать будет все то же трио — Селихов, Ребров и Максименко, который присоединится к команде после 20 июня. Ребров залечил травму и вот-вот вернется в общую группу. «Плечо, которое оперировали, говорят, лучше, чем здоровое, — радуется ветеран. — По здоровью замечаний нет. Так что все в порядке».