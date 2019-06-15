У Глушакова «все в рабочем режиме». Как «Спартак» выходил из отпуска
Репортаж из центра Минздрава, где футболисты «Спартака» проходили медицинское обследование перед началом летних сборов.
Репортаж из центра Минздрава, где футболисты «Спартака» проходили медицинское обследование перед началом летних сборов.
Новое руководство — новые традиции. Уже
— Проводить медосмотр не в «Лужниках» решило руководство, — объяснял глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов. — Здесь мы ближе к стадиону, в плане логистики здесь, в Тушине, очень удобно. Кроме того, это многопрофильный центр, где есть различные отделения, стационар, расширенная диагностическая база. Хотя и «Лужники» мы не забываем: молодежная команда пройдет там обследование, а «Спартак-2» уже прошел.
Многих игроков приходилось встречать персоналу: они знали только адрес, но не знали корпус. В центре сразу восемь зданий, и можно запутаться. Странно, что «Спартак» раньше не пользовался этим центром: до его стадиона тут действительно ехать минут 5−10, при этом здесь наблюдаются многие московские клубы. Например, пока мы ждали спартаковцев, мимо нас прошел баскетболист ЦСКА Иван Ухов.
Большинство проходили медицинское обследование в субботу. Исключение сделали для семерых сборников — Зобнина, Джикии и Бакаева, ездивших в национальную команду, а также Максименко, Ломовицкого, Глушенкова и Умярова, вызывавшихся в молодежку.
Со временем посещения поступили просто: чтобы футболисты долго не ждали очереди, каждому было назначено свое. Очередность разбили по алфавиту: рано утром, когда на часах еще не было девяти, на Иваньковское шоссе подъехали Джано Ананидзе и Луиз Адриану. Ровно в 12:59, за минуту до назначенного времени, у входа в центр остановился черный минивэн Софьяна Ханни. Опоздавших в эту субботу не было.
Вартапетов — единственный сотрудник «Спартака», согласившийся поговорить с журналистами. Руководителя медицинского штаба
— Конечно, нам удалось проанализировать причины большой травматичности в прошлом сезоне, — пытался отбиваться от вопросов Вартапетов. — В сравнении с сезоном-2017/18, когда был пик травматизма, все говорит в пользу этого сезона, количество травм в целом сократилось. Это статистика, от нее никуда не деться. Сейчас, надеюсь, мы вышли на полное понимание с тренерами по физической подготовке, будем уделять время профилактике.
Наш собеседник был в хорошем настроении: на начало предсезонных сборов травм нет ни у кого. Залечили свои болячки и Рассказов, и Ребров, и Жиго, и Кутепов, и Селихов. Даже Глушаков в отпуске сумел поправить свое здоровье, и, по всей видимости, сможет начать тренировочный сбор в Тарасовке в общей группе. Если, разумеется, тренерский штаб «Спартака» не будет против.
Глушаков, согласно алфавиту, приехал на медицинское обследование во второй группе — в одно время с Гапоновым, Гулиевым и Ещенко. В хорошем расположении духа, отдохнувший, капитан (пока еще) «Спартака» поприветствовал и клубный персонал, и журналистов. На выходе Глушакова атаковали:
Вот так, односложно, отвечали практически все футболисты «Спартака». Например, Комбаров свой возможной переход в «Крылья Советов» называл слухами, а Тимофеев, отыгравший в той же Самаре полгода, свое возвращение оценивал как «восхитительное».
Если Глушаков пришел к зданию пешком, оставив машину
На том же месте, где Ещенко, через пару часов запарковался Селихов. Вот уж у кого точно «футбольный» автомобиль — AMG GT63S, цены на такие начинаются с 11 миллионов рублей. Только следит вратарь за своим «Мерседесом» так себе: слева и справа
Селихов вышел из «Мерседеса» чернее тучи. «Вот они…», — метнул он неодобрительный взгляд в сторону собравшейся прессы. Чувствуется, что настроение у вратаря не очень: слухи о том, что тренерский штаб «Спартак» ищет игрока на роль первого номера, вряд ли могут обрадовать.
Но пока на первом сборе в Тарасовке конкурировать будет все то же трио — Селихов, Ребров и Максименко, который присоединится к команде после 20 июня. Ребров залечил травму и
Замечаний нет и по остальным футболистам. Обследование успешно прошли абсолютно все, кто приезжал в субботу на Иваньковское шоссе. «Все без исключения игроки получили официальный допуск к соревнованиям, — уточнил и.о. руководителя департамента по связям с общественностью Филипп Папенков. — Завтра команда проведет две первых тренировки на базе в Тарасовке».