Глушаков: Мне не стыдно перед командой, могу посмотреть любому в глаза

Источник: Спорт РИА Новости

«Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в “Спартаке” или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда! Говорил всё в глаза тренеру и команде. Делал всё, чтобы “Спартак” добивался результата! На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана. И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды!» — написал он на своей странице в Instagram.

«Буду я играть в “Спартаке” или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в “Спартаке” те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде всё понимают! На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации», — добавил он.