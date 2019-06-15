Глушаков: Мне не стыдно перед командой, могу посмотреть любому в глаза
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем будущем в клубе и подчеркнул, что он всегда делал все для успеха «красно-белых».
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем будущем в клубе и подчеркнул, что он всегда делал все для успеха «красно-белых».
«Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в “Спартаке” или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда! Говорил всё в глаза тренеру и команде. Делал всё, чтобы “Спартак” добивался результата! На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана. И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды!» — написал он на своей странице в Instagram.
«Буду я играть в “Спартаке” или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в “Спартаке” те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде всё понимают! На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации», — добавил он.
В сентябре возглавлявший тогда «Спартак» Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки итальянского тренера, о которой было объявлено 22 октября, оба игрока вернулись к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков «красно-белых» «Фратрия» выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с первой командой. Позднее «Фратрия» заявила, что Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает поддержки фанатов.