ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20
Сегодня, 15 июня, основная команда ЦСКА собралась в Ватутинках и начала подготовку к сезону-2019/20.
Сегодня, 15 июня, основная команда ЦСКА собралась в Ватутинках и начала подготовку к сезону-2019/20.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В тренировке не принимали участия игроки ЦСКА, которые получили дополнительное время для отдыха в связи с участием в матчах своих национальных команд. По индивидуальный программе работал получивший повреждение в матче молодёжной сборной Игорь Дивеев. Продолжает проходить процесс восстановления полузащитник Алан Дзагоев. К командному занятию были привлечены Илья Востриков и Данила Янов, которые выступают за молодёжную команду «армейцев».
После завершения первого сбора в Ватутинках московский ЦСКА отправится в Австрию. Вылет команды запланирован на 25 июня.