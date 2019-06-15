ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20

В тренировке не принимали участия игроки ЦСКА, которые получили дополнительное время для отдыха в связи с участием в матчах своих национальных команд. По индивидуальный программе работал получивший повреждение в матче молодёжной сборной Игорь Дивеев. Продолжает проходить процесс восстановления полузащитник Алан Дзагоев. К командному занятию были привлечены Илья Востриков и Данила Янов, которые выступают за молодёжную команду «армейцев».