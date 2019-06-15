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21:44 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20

Сегодня, 15 июня, основная команда ЦСКА собралась в Ватутинках и начала подготовку к сезону-2019/20.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В тренировке не принимали участия игроки ЦСКА, которые получили дополнительное время для отдыха в связи с участием в матчах своих национальных команд. По индивидуальный программе работал получивший повреждение в матче молодёжной сборной Игорь Дивеев. Продолжает проходить процесс восстановления полузащитник Алан Дзагоев. К командному занятию были привлечены Илья Востриков и Данила Янов, которые выступают за молодёжную команду «армейцев».

После завершения первого сбора в Ватутинках московский ЦСКА отправится в Австрию. Вылет команды запланирован на 25 июня.

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