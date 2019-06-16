Источник: Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Концерт состоялся 14 июня. Поверх газона были установлены специальные защитные плиты, которые должны были предотвратить любые повреждения, Однако это не помогло сохранить примерно половину футбольной поляны.

— Практически половина поля визуально серьезно пострадала после выступления «Ленинграда», — сказал источник. — Пока сложно делать выводы, насколько серьезен ущерб. Картина станет более ясной, когда свое слово скажет агроном арены.