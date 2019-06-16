«Динамо»: «Алюминий» подложил нам свинью, отказавшись от матча

— ФК «Алюминий» Кидричево подложил динамовцам свинью и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет, — говорится в сообщении. — Бело-голубым пришлось в экстренном порядке искать замену, поэтому в воскресенье «Динамо» сыграет с ФК «Дравоград». Время и место — те же.