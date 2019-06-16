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10:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо»: «Алюминий» подложил нам свинью, отказавшись от матча

«Динамо» в своем официальном Твиттере сообщило об изменении в списке соперников по товарищеским матчам во время межсезонья.

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Вместо словенского «Алюминия» оппонентом динамовцев станет другой клуб из этой страны «Дравоград».

— ФК «Алюминий» Кидричево подложил динамовцам свинью и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет, — говорится в сообщении. — Бело-голубым пришлось в экстренном порядке искать замену, поэтому в воскресенье «Динамо» сыграет с ФК «Дравоград». Время и место — те же.

Матч состоится сегодня и начнется в 18.30 по московскому времени.

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