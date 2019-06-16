«Динамо»: «Алюминий» подложил нам свинью, отказавшись от матча
«Динамо» в своем официальном Твиттере сообщило об изменении в списке соперников по товарищеским матчам во время межсезонья.
«Динамо» в своем официальном Твиттере сообщило об изменении в списке соперников по товарищеским матчам во время межсезонья.
Вместо словенского «Алюминия» оппонентом динамовцев станет другой клуб из этой страны «Дравоград».
— ФК «Алюминий» Кидричево подложил динамовцам свинью и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет, — говорится в сообщении. —
Матч состоится сегодня и начнется в 18.30 по московскому времени.