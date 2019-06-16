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16:19 (мск), источник: Sport24

Лодыгин — о предстоящем уходе из «Зенита»: Хочу играть. Сидеть и получать зарплату не могу

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, что планирует покинуть петербургский клуб, и объяснил, почему он не играл в «Олимпиакосе», где он провел вторую часть сезона-2018/19 на правах агента. Срок действия контракта 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня, после чего футболист станет свободным агентом.

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Источник: Sport24

«С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал, думал и решил, что надо что-то менять, поэтому мы не продлевали контракт, и, скорее всего, так и будет, я стану свободным агентом. Варианты сейчас есть, но не хотел бы обсуждать, потому что еще даже трансферное окно не открылось. Все впереди, посмотрим, какие предложения будут, будем рассматривать. Самое главное — перейти туда, где я буду играть.

Когда я возвращался в Грецию, я просто хотел перезагрузиться и думал, что, даже если не буду играть, в Греции я успокоюсь, потому что последнее время у меня было достаточно тяжелое и психологически, и в общем. Поэтому, когда я перешел в «Олимпиакос», я чувствовал себя спокойно, но начались игры, и было логично, что играл вратарь, который находится в команде последние восемь месяцев. Было тяжелое время для клуба, решалось абсолютно все. У меня не было достаточно игрового времени, и тогда я еще раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Я начинаю с ума сходить. Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то, потому что я еще раз понял, что это точно не мое, — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом Sport24 Евгением Волосом.

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