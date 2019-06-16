Советник президента «Локо» и посол ЧМ-2018. Чем занимался Булыкин до выдвижения в Мосгордуму

Источник: Спорт-Экспресс

Когда ушел из футбола

Нападающий объявил о завершении карьеры 31 марта 2016 года, на тот момент ему исполнилось 36 лет. Свой последний матч на профессиональном уровне он провел 10 марта 2014 года, когда вышел на замену в гостевом матче «Волги» с «Амкаром» (1:5). Всего же за карьеру Булыкин играл в девяти различных клубах: «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Фортуна», «АДО Ден Хаг», «Аякс», «Твенте», «Волга».

Чем занимался

Несмотря на то, что последний свой матч Булыкин провел в 2014 году, в течение двух лет форвард пытался найти себе новую команду. Футболист рассказывал, что думал над вариантами развития карьеры и даже рассуждал над возможностью уйти в другую сферу деятельности, не связанную с футболом. В 35 лет Булыкин все еще получал предложения от команд, но его не устраивала финансовая сторона и уровень претендентов.

Почти два года поисков нападающий, который говорил, что вполне способен играть до 40 лет, поддерживал форму самостоятельно: несколько раз в неделю выходил на поле с ветеранами, практиковался в теннисе.

И все чаще рассказывал, что хотел бы попробовать себя в менеджменте клуба.

Объявив о завершении карьеры, Булыкин тут же сообщил, что провел переговоры с «Динамо» на предмет возможности работы в структуре клуба. Правда, общение зашло в тупик, экс-нападающий объяснял это тем, что хотел привнести в команду европейскую модель управления. «Я предлагал ввести бонусную систему для футболистов, сделать ставку на подрастающую молодежь. При этом агенты стали бы получать меньше, а работа руководства сделалась бы прозрачнее и исключила коррупционные схемы. Это были мои основные позиции, но в “Динамо” с ними не согласились и решили идти по другому пути», — говорил Булыкин в интервью Sobesednik.ru.

Пока бывший футболист находился без работы, участвовал в разных спортивных мероприятиях и благотворительных матчах. Например, сыграл с ребятами из вокального шоу «Ты супер!» в футбол.

Перед стартом чемпионата мира Булыкин принял участие в любительском турнире «Футбол — в каждый двор», организованным московским отделением партии «Единая Россия». Посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода вошел в состав оргкомитета, который определял победителей.

Где работает сейчас

14 июня 2017 года «Локомотив» объявил, что Булыкин назначен советником президента клуба. «Дмитрий Олегович займется вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии», — говорилось в официальном заявлении.

Тогда же бывший нападающий рассказал, что первоочередной его задачей будет вывести футбольную школу «Локо» на более высокий уровень, чтобы воспитанники привлекались к играм первой команды.